¿Los combates estratégicos de SD Gundam G Generation Cross Rays —aquí pueden leer nuestra reseña del título— no son lo tuyo? ¿Eres más de enfrentamientos frenéticos en los que tienes total control de tu Mobile Suit? ¡Es tu día de suerte! A través de un reciente tráiler, Bandai Namco Entertainment ha dado a conocer que Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON —exclusiva de arcades japoneses desde 2016— llegará a Occidente en algún momento de 2020. Estará disponible como una exclusiva de PlayStation 4.

Para aquellos que no sepan, esta entrega es la penúltima —antepenúltima si se tiene en cuenta Gundam Versus, título que se lanzó globalmente en 2017— de la saga Gundam Vs. Como tal, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON es un ‘fighter arena’ que permite tomar control de 183 ‘mechas’ provenientes de 36 series de la franquicia de culto. Algunos de estos Mobile Suits pueden verse en acción al ritmo de No Future, canción de la banda japonesa SiM.

Con respecto a pasadas entregas de la serie, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON modifica el sistema Modo EX al remover el sistema Drive, introducir Ráfagas EX y añadir una tercera opción al Modo EX: Extend. Los modos Shooting y Fighting aún están disponibles.

Una demo de la versión para PS4 podrá jugarse en el Taipei Game Show 2020, evento que se celebrará entre el 6 y 9 de febrero. En esta feria también se compartirá más información.

Fuente: Bandai Namco Entertainment America