Tendremos partidas 1v1 y 2v2 en el nuevo modo Escaramuza de Valorant, pero estará disponible solo por tiempo limitado

Siempre hay muchos jugadores de Valorant pidiendo que vuelva el famoso modo ‘skirmish’ o esacaramuza que permite jugar con menos personas y finalmente les van a dar gusto… más o menos. No será un modo permanente, pero Riot Games va a agregar por tiempo limitado el modo Escaramuza: Ascensión con sus propias clasificaciones y recompensas.

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Escaramuza: Ascensión va a estar disponible desde el miércoles 29 de abril hasta el lunes 22 de junio de 2026. Pueden conocer más detalles en el siguiente video con subtítulos en español

En este modo de juego podremos jugar en partidas 1 contra 1 o 2 contra 2 con ciertos personajes —Jett, Waylay, Chamber, Cypher, Omen, Phoenix, Yoru, Iso, Sage, Raze, Vyse, KAY/O y Veto— con con habilidades y armas por fases predeterminadas. Primero tendremos una ronda de pistola con Bandit y Sheriff, luego una ronda de rifles con Guardian y Bulldog, y terminamos la partida con Vandal y Phantom.

Podremos revisar cómo van las clasificaciones del modo Escaramuza: Ascensión de Valorant en un sitio web especial y reclamar las siguientes recompensas por jugar.

Jugar 3 partidas – Tarjeta de jugado – Luchando Juntos

– Tarjeta de jugado – Luchando Juntos Jugar 15 partidas – Tarjeta de jugador – Intercambio

– Tarjeta de jugador – Intercambio Pasar del rango Oro al Platino – Título: Combatiente de Escaramuza

– Título: Combatiente de Escaramuza Pasar del rango Diamante a Inmortal – Título: Experto en Escaramuza

– Título: Experto en Escaramuza Obtener el rango Radiante – Título: Leyenda de Escaramuza

Riot Games insiste en que esta no es más que una versión experimental del modo clasificatorio para darle gusto a los jugadores, pero si tiene éxito seguramente considerarán dejarlo de u modo más permanente.

Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.