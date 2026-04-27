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Tendremos partidas 1v1 y 2v2 en el nuevo modo Escaramuza de Valorant, pero estará disponible solo por tiempo limitado

Una nueva forma de "ascender".

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Siempre hay muchos jugadores de Valorant pidiendo que vuelva el famoso modo ‘skirmish’ o esacaramuza que permite jugar con menos personas y finalmente les van a dar gusto… más o menos. No será un modo permanente, pero Riot Games va a agregar por tiempo limitado el modo Escaramuza: Ascensión con sus propias clasificaciones y recompensas.

Escaramuza: Ascensión va a estar disponible desde el miércoles 29 de abril hasta el lunes 22 de junio de 2026. Pueden conocer más detalles en el siguiente video con subtítulos en español

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En este modo de juego podremos jugar en partidas 1 contra 1 o 2 contra 2 con ciertos personajes —Jett, Waylay, Chamber, Cypher, Omen, Phoenix, Yoru, Iso, Sage, Raze, Vyse, KAY/O y Veto— con con habilidades y armas por fases predeterminadas. Primero tendremos una ronda de pistola con Bandit y Sheriff, luego una ronda de rifles con Guardian y Bulldog, y terminamos la partida con Vandal y Phantom.

Podremos revisar cómo van las clasificaciones del modo Escaramuza: Ascensión de Valorant en un sitio web especial y reclamar las siguientes recompensas por jugar.

  • Jugar 3 partidas – Tarjeta de jugado – Luchando Juntos 
  • Jugar 15 partidas – Tarjeta de jugador – Intercambio 
  • Pasar del rango Oro al Platino – Título: Combatiente de Escaramuza
  • Pasar del rango Diamante a Inmortal – Título: Experto en Escaramuza
  • Obtener el rango Radiante – Título: Leyenda de Escaramuza

Riot Games insiste en que esta no es más que una versión experimental del modo clasificatorio para darle gusto a los jugadores, pero si tiene éxito seguramente considerarán dejarlo de u modo más permanente.

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Valorant es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PC. En algunas regiones también está disponible para consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero aún no en Latinoamérica.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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