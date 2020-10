Black Ops: Cold War no sería un Call of Duty desarrollado por Treyarch si no tuviera un modo zombis que nos permita arrasar con hordas de muertos vivientes. Ya conocemos los primeros detalles sobre esta popular forma de jugar.

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies se desarrollará en un nuevo escenario llamado ‘Die Maschine’. Somos agentes enviados por la CIA que nos encontraremos allí con miles de no-muertos que son el resultado de macabros experimentos que datan de la segunda guerra mundial. Esta trama se desarrollará en los años ochenta y usaremos armas y equipo acorde… excepto por el armamento especial de ciencia ficción que nos permitirá arrojar esferas de energía y otras locuras.

Según reveló Treyarch en un largo video presentando este modo de juego, el modo tendrá las siguientes características .

Encontraremos mejoras en el campo que nos darán ventajas ofensivas y habilidades que nos ayudarán a evadir los enemigos, curarnos y revivir.

que nos darán ventajas ofensivas y habilidades que nos ayudarán a evadir los enemigos, curarnos y revivir. Podremos encontrar o forjar equipo en medio de la acción, como lanzagranadas, torretas, flechas explosivas y ametralladoras de helicóptero.

en medio de la acción, como lanzagranadas, torretas, flechas explosivas y ametralladoras de helicóptero. Si la situación está demasiado complicada, podemos usar Exfil para llamar un helicóptero de rescate. No debemos usar esta opción a la ligera, pues aumentará considerablemente el número de zombis.

Jugar el modo Zombis de Call of Duty: Black Ops Cold War contribuirá a subir de nivel el Pase de Batalla del juego. También podremos llevar a este modo nuestras propias armas de la armería. Lo mejor de todo es que permitirá el juego cruzado con otras plataformas y generaciones de consolas.

Esta modalidad llegará junto al juego el 13 de noviembre de 2020. Estará disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One y Xbox Series X|S. No se confundan a la hora de comprar una de sus muchas versiones.

Fuente: canal oficial de Call of Duty en YouTube