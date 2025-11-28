ModRetro presenta imágenes de su consola Nintendo 64 FPGA llamada M64

Hace pocos días Analogue 3D finalmente llegó al mercado tras unos cuantos aplazamientos de entrega, cuya segunda ola de ventas se agotó en minutos. Pero este Nintendo 64 con emulación de ‘hardware’ FPGA no es el único, ya que al igual que Analogue Pocket y Chromatic en el caso Game Boy, ModRetro también tiene su propio N64 bajo el nombre de M64, finalmente presentado en imágenes pero sin preordenes disponibles. Su precio es de $200 USD, 50 dólares menos que Analogue 3D.

M64 está disponible en tres colores traslúcidos: verde, morado y blanco, una referencia directa a carcasas populares de N64 como Atomic Purple o Jungle Green. En la parte frontal hay cuatro puertos para controles como en la consola original, imprescindible para clásicos como Mario Kart 64 y GoldenEye 007. En la parte trasera, se encuentran los otros puertos básicos: alimentación USB-C, salida HDMI, dos ranuras USB-C adicionales y una ranura para tarjeta SD que almacena el ‘firmware’ y los núcleos.

Una adición notable es un dial rotatorio en lugar del botón de reset. No es decorativo, sino que probablemente interactúa con los menús del sistema de núcleos, de forma similar a cómo muchas plataformas FPGA gestionan la navegación a nivel de sistema operativo.

El control inalámbrico presenta la forma original y disposición del ‘stick’, incluyendo una compuerta octogonal que proporciona amortiguación para una dirección precisa. La principal actualización al respecto reside en el mecanismo del ‘stick’, una pieza moderna reemplaza el artilugio propenso al desgaste en los noventa.

Por el momento no hay una fecha de lanzamiento establecida ni preordenes habilitadas del M64.

¿Qué es emulación FPGA?

Este término, popularizado recientemente, hace referencia a ‘Field-programmable gate arrays’ (FPGA) o matrices de puertas programables. Pueden utilizarse como plataformas de emulación para crear prototipos y probar diseños de ‘hardware’. La emulación basada en FPGA permite a los diseñadores replicar rápidamente sus diseños y probarlos en un entorno realista. Es un tipo de microchip que puede reconfigurarse una vez fabricado, de ahí lo de «programable sobre el terreno».

Dicha tecnología ha encontrado uso como alternativa a la emulación de ‘software’, ya que puede reimplementar el ‘hardware’ sin tener que hacer uso exclusivo de un sistema dedicado. Consolas modernas como las de Analogue lo utilizan, convirtiéndose así en una emulación acertada sobre un «hardware maleable».