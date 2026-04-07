ModRetro resucita en cartucho un juego exclusivo japonés para Game Boy de hace 33 años

Chikyū Kaihō Gun ZAS, que se traduce aproximadamente como «Ejército de Liberación Terrestre ZAS», se lanzó en Japón en diciembre de 1992 y nunca salió del país. No hubo lanzamiento en América ni en Europa. Solo una pequeña oleada de cartuchos lo han convertido en uno de los títulos más codiciados de toda la biblioteca de Game Boy. Coleccionar juegos está bien, pero no deberían estar encerrados entre carcasas de plástico y además jugarlos es mucho mejor. Así que ModRetro decidió relanzarlo para la consola portátil Chromatic inspirada en Game Boy.

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T&E Soft desarrolló y distribuyó un ‘shooter’ vertical que llevó el ‘hardware’ original de Game Boy más allá de sus posibilidades. Los fondos tienen profundidad, planetas que pasan a la deriva y estrellas fugaces que cruzan tu trayectoria de vuelo. Los primeros planos destacan con la suficiente claridad como para que siempre sepas por dónde puedes volar y qué te está atacando. Para una consola con una pequeña pantalla monocromática, la fidelidad visual era y sigue siendo increíble.

Lo que hace que la jugabilidad de Chikyū Kaihō Gun ZAS sea tan adictiva es la mecánica del satélite. Tu nave puede expandirse, dividiendo su fuego para cubrir más área a costa de un daño concentrado. Retráela para disparos precisos y devastadores. El juego te enseña sobre la marcha. A través de subjefes que desvían balas con las manos o enemigos que se esconden en ángulos inaccesibles, aprendes exactamente cuándo expandirte y cuándo contraatacar. Es un simple interruptor que genera decisiones tácticas genuinas.

Además, la banda sonora por sí sola justifica la compra del cartucho. Ligera y aventurera en el nivel inicial, se vuelve más oscura y rápida a medida que aumenta la dificultad. Este es el tipo de juego que ayudó a consolidar el ‘chiptune’ como un género musical.

ZAS encontró su público poco a poco, a través de importadores, comunidades de emulación y el boca a boca durante décadas. Para cuando los coleccionistas se dieron cuenta de lo que buscaban, los cartuchos ya se habían agotado. Hasta ahora, por un precio de $45 USD en el sitio oficial de ModRetro. El juego tiene rejugabilidad infinita, y este relanzamiento ayudará a garantizar que una nueva generación de jugadores pueda competir entre sí, en el ‘hardware’ adecuado, ya sea un Chromatic, un Analogue Pocket o un Game Boy original.