Monolith Soft trabaja en un expandido motor de juego basado en Xenoblade

Monolith Soft, el estudio propiedad de Nintendo detrás de la franquicia de juegos Xenoblade Chronicles, se encuentra expandiendo su motor de juego interno para usarlo en futuros títulos. Esto gracias a su recién fundado departamento de investigación y desarrollo. Según el director creativo de la empresa, Tetsuya Takahashi, y el programador principal, Michihiko Inaba, el estudio planea abordar proyectos de desarrollo más grandes.

Según Inaba, el motor que se encuentra actualmente en desarrollo se basa en el que la empresa creó para Xenoblade Chronicles de 2010 (Wii). El objetivo es que algún día el equipo de investigación y desarrollo lo maneje por completo. Por el momento, varios equipos de desarrollo están trabajando en las tecnologías de modelado y efectos antes de compilar todo en el producto final.

«Actualmente no tenemos la opción de utilizar motores fabricados por otras empresas. Esto se debe a que los motores internos son más fáciles de personalizar para satisfacer nuestras necesidades y son más fáciles de usar», afirma Takahashi.

Monolith Soft quería un departamento interno de I+D durante años, aunque tenía muy pocos empleados para hacerlo posible sin restarle valor al equipo de desarrollo. Eso fue hasta que la empresa empezó a trabajar con Nintendo, «a medida que la escala de desarrollo se hizo mayor, el nivel de demandas de desarrollo también aumentó».

Estas crecientes demandas conducen a una mayor fuerza laboral y, a su vez, espacio para un equipo de I+D. El nuevo departamento –dirigido por Inaba– tiene como objetivo agilizar el proceso de desarrollo, respaldar el desarrollo de herramientas e investigar/desarrollar nuevas tecnologías, de cara a los futuros títulos de la empresa.

Seguramente viene en camino un nuevo Xenoblade para Switch 2, o quizás algo totalmente diferente. Monolith Soft también colaboró en el desarrollo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Vía: Automaton