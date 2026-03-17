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Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains te invita a ser el Padawan más capitalista de toda la galaxia

Star Wars y millonarios van de la mano.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Distribuido por Ubisoft y desarrollado por Behaviour Interactive, Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains es un nuevo y futuro juego para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch, PC (Steam, Epic Games Store, Ubisoft Store) y GeForce NOW. Su lanzamiento está previsto para el próximo 11 de junio.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains es una versión dinámica y por equipos del clásico juego de mesa familiar de Hasbro. Ofrece una jugabilidad reinventada con momentos cinematográficos, casillas temáticas y elementos dinámicos que hacen que cada partida sea única.

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Forma equipos con los icónicos héroes y villanos de Star Wars, cada uno con habilidades únicas que pueden influir en la estrategia y cambiar el rumbo de la partida a tu favor con cada tirada de dados. El trabajo en equipo y las combinaciones de héroes son cruciales para conseguir la victoria.

El juego posee un tablero de Monopoly personalizado con lugares emblemáticos de la saga Star Wars y fichas especiales rediseñadas. Incluye modos competitivos de dos contra dos y tres contra tres. Elige entre una amplia selección de personajes como Luke Skywalker, la Princesa Leia, Darth Vader, Darth Maul y muchos más. Existen habilidades únicas por cada personaje que crean una nueva aventura en cada partida.

Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains también contiene Desafíos de dados y nuevos eventos GO que introducen giros inesperados en el juego tradicional.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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