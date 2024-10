Monster High: Skulltimate Secrets es el primer juego de esta franquicia en casi 10 años

Hace tiempo fueron la serie de muñecas más populares del mundo, opacando incluso a Barbie, pero cayeron en la oscuridad y Mattel está tratando de revivir su popularidad con una nueva línea desde hace un par de años. Pero Monster High no solo regresó a los pasillos color rosado de las tiendas de juguetes, sino también al mundo de las consolas y PC con un nuevo juego llamado Skulltimate Secrets, su primero desde el lanzamiento de New Ghoul in School en 2013.

Pueden ver el tráiler de este nuevo título a continuación, cortesía del canal en YouTube de su distribuidora Outright Games.

Este juego permite a los jugadores y jugadoras crear a su propia chica monstruo para unirse a Draculaura, Frankie Stein y Clawdeen Wolf en una aventura de plataformas por la escuela para reunir llaves que les permitirán acabar con una misteriosa maldición que rodea el edificio. Se trata de un juego relativamente sencillo, apto para niños y niñas de todas las edades.

El nuevo juego Monster High: Skulltimate Secrets fue desarrollado por el estudio español Petoons Studio, responsables de recientes títulos protagonizados por Peppa Pig, PJ Masks y la saga Sea Rats. Salió a la venta el martes 29 de octubre de 2024 para Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Microsoft Store.