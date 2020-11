Monster Hunter y el problema del ‘power creep’ en los videojuegos

Desde que llegó la última actualización de Monster Hunter World: Iceborne, la cual agregó a Fatalis, unirse a partidas en línea se ha vuelto una experiencia bastante… digamos ‘uniforme’. En la gran mayoría de ocasiones se puede ver a los jugadores vistiendo la poderosa armadura del último dragón negro. Algunos tal vez se molesten en cubrirla con una armadura superpuesta, pero una revisión de su equipo revela que en realidad visten a Fatalis.

Esto no es algo malo, pero es una clara señal de que Monster Hunter World: Iceborne es afectado por un problema que no es ajeno a la gran mayoría de juegos como servicio: el ‘power creep’.

¿Qué es el ‘power creep’?

Este es un problema que afecta a los juegos como servicios que están recibiendo constantemente nuevo contenido. Sin embargo, no es exclusivo del mundo de los videojuegos. De hecho, juegos de cartas como Magic: The Gathering y Yu-Gi-Oh! han tenido que lidiar con esto durante mucho tiempo.

En esencia, el ‘power creep’ representa el aumento constante de poder que reciben diferentes elementos de un juego —armas, armaduras, poderes, enemigos, etc.— con cada expansión o actualización. Esto puede parecer una consecuencia lógica de tener un título en constante evolución, pero crea una serie de problemas que pueden terminar alejando a los jugadores y complicando la vida a los desarrolladores.

Una de las consecuencias obvias de esto es el contenido que queda rápidamente obsoleto. Las armas más poderosas al final de un juego obviamente serán reemplazadas por versiones mejoradas que llegarán con el nuevo contenido y así sucesivamente. Una vez que las actualizaciones y contenido extra se acumulen, los jugadores dejarán de realizar las misiones que los llevan a esas armas intermedias en favor de las más nuevas y poderosas. A causa de la naturaleza del contenido adicional, a veces resulta imposible convertir estas misiones en una secuencia obligatoria. Esto causa que haya contenido del que virtualmente nadie participa.

Sigamos usando a Monster Hunter: World como ejemplo. Tras el lanzamiento del juego base, Capcom liberó bastante contenido adicional que permitía forjar equipo más poderoso que el que vimos al final del juego base. Tal fue el caso con los monstruos archi-curtidos. No obstante, el lanzamiento de la expansión Iceborne hizo que todos los jugadores que llegaban al final de la campaña de World saltaran casi de inmediato a las misiones del Arroyo de Escarcha. Comenzaron a ignorar contenido como el Cerco de Kulve Tarot y los monstruos archi-curtidos. No había mucha razón para jugar esto cuando las armas y equipo que podíamos forjar en Iceborne eran mejores.

El problema de Monster Hunter World: Iceborne

Este problema asomó de nuevo su fea cabeza en el contenido postjuego de la expansión. Lo vimos primero cuando llegó Safi’Jiva. El equipo que podíamos forjar al derrotar a este monstruo era tan útil que durante un tiempo que nadie uso armaduras y armas diferentes a estas. Esto se trató de equilibrar con la llegada de una nueva versión de Kulve Tarot, Brachydios colérico y Alatreon. Estos daban acceso a equipamiento poderoso, pero con características que lo volvían una alternativa a Safi’Jiva. No era necesariamente un reemplazo.

Y entonces llegó Fatalis a alterarlo todo.

El equipo que podemos forjar gracias a este monstruo es tan poderoso que simplemente no hay razones para no usarlo. En consecuencia, intentar jugar contra Alatreon, Safi’Jiva u otros monstruos postjuego resulta cada vez más difícil, pues no hay mucha gente luchando contra ellos. Todo el mundo está detrás del equipo de Fatalis.

Esto da pie a una presión social en la comunidad de jugadores para que todos usen un equipo óptimo y no se desvíen del ‘meta’ aprobado. Incluso hay casos extremos en los que se expulsan jugadores de un ‘lobby’ por no llevar el equipo que los demás consideran obligatorio. Esto termina haciendo que el juego sea menos divertido para todos.

El ‘power creep’ en otros juegos

Ahora que tantos juegos aspiran a convertirse en experiencias recurrentes que los jugadores puedan disfrutar durante muchos años, los estudios tienen que ponerse manos a la obra para lidiar con el problema del ‘power creep’. En algunos casos hemos visto cómo sacan de circulación misiones y modos de juego completos porque los jugadores ya no están participando en ellos. Esto no siempre ocurre porque no sean divertidos, sino porque el ‘meta’ les exige obtener equipo que no es parte de ellos.

Destiny 2 es uno de los juego que más ha tenido que lidiar con este problema y constantemente deja enojados a los jugadores con su forma de solucionarlo. Mucho contenido desapareció con la llegada de la expansión Más allá de la luz. Esto no fue únicamente porque había que reducir el tamaño del juego. La gente ya no estaba participando de muchas de estas misiones ni usando sus respectivos exóticos.

World of Warcraft es otro juego que tiene mucha experiencia con el ‘power creep’. Ha buscado diferentes formas de eliminarlo, como la presencia de incursiones en versiones normales y heróicas. Juegos de cartas como Hearthstone también han visto este problema. Hay cartas tan poderosas que la única forma de contrarrestarlas es crear cartas aún más poderosas y así ‘ad infinitum’. Les recomendamos este video de Extra Credits sobre el tema. Dauntless es otro juego que ha visto a cada actualización crear un nuevo ‘meta’ que hace virtualmente obsoleto todo el equipo anterior. Esto se volvió tan grave que el mismo CEO del estudio tuvo que referirse al tema en un comunicado oficial.

Pero hay otro tipo de juegos que, curiosamente, han logrado evitar este problema mediante un cuidadoso balance y un enfoque en la variedad por encima del poder a la hora de presentar nuevos elementos. Hablamos de títulos como League of Legends y Overwatch. Aunque en ambos casos siempre hay discusiones sobre el ‘meta’ y cómo algunos personajes están ‘rotos’, prácticamente siempre se puede encontrar una combinación de personajes o estrategias que sirven para contrarrestar a otros.

El lado más oscuro del ‘power creep’

En la mayoría de casos, el ‘power creep’ ocurre de forma accidental. Los desarrolladores simplemente quieren hacer que el nuevo contenido sea atractivo para los jugadores sin considerar las consecuencias de crear elementos cada vez más poderosos. Sin embargo, algunos inescrupulosos lo ven como una forma hacer más dinero. Crean un ‘power creep’ artificial para que aquellos que quieran mantenerse en el nivel de poder que el juego les exige deban gastar dinero en microtransacciones. Pero los nuevos y poderosos elementos que se compran con dinero real se volverán obsoletos en futuras actualizaciones, creando así un círculo vicioso.

Hay que estar alerta cuando esto pasa. Tenemos que advertir a otros jugadores que deben evitar juegos que pretenden extraerles dinero ofreciéndoles equipo cada vez más poderoso.

Volviendo a Monster Hunter, el juego no se ha hecho necesariamente menos divertido por culpa de su problema de ‘power creep’. Después de todo, estamos en el final de su ciclo de actualizaciones y no vamos a ver que el equipo de Fatalis se quede obsoleto. Para muchos, este es simplemente el equipamiento definitivo al cual aspirar y no una obligación para mantenerse a la altura de otros jugadores. Ya veremos cómo manejan este tema en Monster Hunter Rise. Ojalá siempre haya una buena variedad de equipo que permita a los jugadores disfrutar el juego como quieran y que no haya una sola forma viable de triunfar.