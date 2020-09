Aquí pueden conocer todos los juegos para Switch mostrados en el Nintendo Direct Mini del 17 de septiembre de 2020, ¡incluyendo un nuevo Monster Hunter!

Monster Hunter Rise

¡Monster Hunter regresa a Nintendo! Capcom anunció un nuevo título de la saga para Switch. Vemos a los cazadores recorriendo nuevos escenarios montando un enorme perro llamado Palamute y usando un curioso bicho-gancho. También mostraron nuevos monstruos llamados Aknosom, Tetranodon, Great Izuchi y Magnamalo.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

¡Eso no es todo! Hay otro Monster Hunter en desarrollo para Nintendo Switch y se trata de una continuación del Monster Hunter Stories que conocimos en 3DS y dispositivos móviles. A diferencia de los juegos principales, será un JRPG en el que podemos volvernos amigos de los monstruos en lugar de cazarlos. Llegará en el tercer trimestre de 2021.

Fitness Boxing 2: Rhythm and Exercise

La secuela del popular juego de ejercicios que no es Ring Fit Adventure estará lista el 4 de diciembre de 2020. Los ejercicios y entrenadores se podrán personalizar a un nivel aún mayor.

Disgaea 6: Defiance of Destiny

Esta es la más reciente entrega de la saga Disgaea. Su nuevo protagonista, Zed, se vuelve cada vez más fuerte gracias a la ‘super-reencarnación’, alcanzando números de daño increíbles. Saldrá en el tercer trimestre de 2021.

Empire of Sin

Revelaron un nuevo personaje de este juego de estrategia inspirado en la mafia de Chicago de los años veinte. Su nombre es Goldie Garneu.

Sniper Elite 4

La cuarta entrega de este juego de disparos táctico llegará a Nintendo Switch a finales de 2020.

The Long Dark

Este es un juego de exploración y supervivencia en la nieve que está disponible para Nintendo Switch a partir del 17 de septiembre.

PGA Tour 2K21

Este simulador de golf tendrá una versión física para Switch el 25 de septiembre.

Hades

¡Sorpresa! El nuevo juego de Supergiant Games, en el que controlamos al hijo del dios del inframundo, estará disponible para Nintendo Switch a partir de hoy, 17 de septiembre.

Balan Wonderworld

Una nueva mirada a este juego que algunos consideran una secuela espiritual de NiGHTS. Pudimos dar una mirada a los escenarios, algunos disfraces y jefes de este juego de plataformas en 3D que puede ser disfrutado por dos jugadores. Llegará en el segundo trimestre de 2021.

Rune Factory 5

Este JRPG con elementos de ‘simulador de vida’ incluye una granja que tenemos que cuidar, pesca, la posibilidad de casarnos y, obviamente, combates llenos de magia. También podremos montar en una oveja. Llegará a Switch en 2021.

Ori and the Will of the Wisps

Por último, ya sospechábamos que la secuela de Ori and the Blind Forest iba a llegar eventualmente a Nintendo Switch, ¡pero no esperabamos que fuera tan pronto! Este título estará disponible a partir de hoy, 17 de septiembre.

