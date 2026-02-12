Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Primeras impresiones

A pesar de ser una gran fanático de los juegos de la serie Monster Hunter y de disfrutar mucho los JRPG, nunca me sentí especialmente atraído hacia los ‘spin-off’ llamados Stories. Esta no es una franquicia que me atrajera por su historia y sentía que el estilo ‘anime’ no le sentaba tan bien a los monstruos y personajes como los gráficos más realistas de la serie principal. Pero como siempre ocurre muy a mi pesar, estaba juzgando un libro por su portada. Ahora que le di una oportunidad a Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection puedo entender por qué: mis primeras impresiones de este título son muy, muy positivas.

Tenía mis dudas sobre la forma en que las minucias de los estrategicos combates en tiempo real podían traducirse a enfrentamientos por turnos, pero quedé muy satisfecho con el resultado. Aunque se mantienen elementos importantes como las afinidades elementales o la efectividad de ciertos tipos de armas contra diferentes partes del cuerpo de los monstruos, la serie Stories creó su propio estilo con su propia personalidad. Tenemos tres tipos de ataque —potencia, técnicos y ágiles— y debemos usarlos para «chocar» contra los ataques de los enemigos en un sistema estilo piedra, papel y tijera. Suena demasiado simple, pero al combinarlo con todos los demás elementos que tiene resulta en un sistema muy estratégico y divertido.

Aunque nunca le he pedido a los Monster Hunter más historia de la que ya tienen, siempre he apreciado los pocos detalles de ‘lore’ que a veces nos dan. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection no parece desarrollarse en el mismo universo que los otros títulos de la saga —por lo que se, ni siquiera en el mismo de los dos anteriores Stories— pero su historia de reinos enfrentados, conspiraciones políticas y misteriosas ocurrencias al más puro estilo de Juego de Tronos si crean un contexto interesante alrededor de las aventuras de cacería de monstruos.

Pero como seguramente saben, en esta serie ‘spin-off’ no somos realmente cazadores, sino ‘Riders’ que crían a los monstruos como compañeros graciosamente llamados ‘Monsties’. No exploramos ni luchamos solos, sino que elegimos cual de los Monsties que hemos conseguido queremos que nos acompañe y el compañero que elijamos también tiene su propio monstruo de forma que siempre tenemos un equipo de cuatro. Aunque solo tenemos control directo del protagonista, la forma en que configuramos el equipo y preparamos nuestros monstruos es lo que define la victoria.

Pero lo que verdaderamente me sorprendió de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection es la profundidad de las actividades secundarias que podemos realizar en los mapas abiertos. Además de buscar poogies, conseguir huevos y enfrentar monstruos, podemos realizar actividades de restauración de habitats y ahuyentar monstruos invasores que tienen efecto en la clase de monstruos que encontramos y en las habilidades de los que eclosionan de huevos. De esta forma podemos «manipular» el entorno para conseguir Monsties de gran calidad e incluso con afinidades elementales diferentes a las normales.

También amo la forma en que estas mecánicas trabajan con los temas de preservación ecológica y protección de especies en peligro de extinción. En el pasado yo mismo he criticado las temáticas colonialistas y extraccionistas que suelen tener los Monster Hunter, así que me encanta ver que hay un lado de la franquicia que decidió tocar estos temas de frente y con la importancia que requieren.

Debo confesar que el grupo de personajes protagonistas no me ha terminado de enamorar, pero solo llevo unas cuantas horas de juego y hay mucho potencial en sus historias. El protagonista es el príncipe o princesa del Reino de Azuria y me ha gustado mucho la forma en que se contrastan sus «obligaciones reales» con su llamado como Ranger y protectora de Monstruos. También hay muchos misterios que me han causado curiosidad y quiero saber cómo se van a resolver.

En unas semanas van a tener mi reseña completa de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Mientras tanto quiero que sepan que en verdad estoy disfrutando mucho este juego y no quiero dejar de recorrer este mundo a lomos de mis monstruos favoritos.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam el viernes 13 de marzo de 2026.