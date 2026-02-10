Primeras noticias de la expansión de Monster Hunter Wilds y novedades de la actualización de febrero de 2026

Capcom realizó una presentación especial para revelar todas las novedades que tendrá la última actualización de Monster Hunter Wilds (v. 1.041) que llegará en el mes de febrero de 2026 y aprovechó para confirmar que el juego sí va a tener una expansión de gran tamaño igual que los dos títulos anteriores de la saga. Esto es todo lo que sabemos al respecto.

Si prefieren ver ustedes mismos la presentación de alrededor de 9 minutos y con subtítulos (y algunas voces) en español de Latinoamérica, pueden encontrarla a continuación o buscarla en el canal oficial de Capcom Latam en YouTube.

Ahora vamos a conocer todo lo que revelaron.

La gran expansión de Monster Hunter Wilds

Al final de la presentación, el productor Ryozo Tsujimoto confirma que Capcom está trabajando en una «expansión de gran tamaño» para Monster Hunter Wilds. Aunque no la nombra ni da detalle alguno sobre el bioma que agregará ni los monstruos que tendrá. Lo que si hicieron fue compararla con Monster Hunter Worlds: Iceborne y Monster Hunter Rise: Sunbreak sugiriendo que tendrá un tamaño y alcance similar al de esas.

Lo otro que hizo fue decir cuándo esperan revelar información sobre esa expansión: el segundo trimestre de 2026. De acuerdo a eso, creemos que la expansión de Monster Hunter Wilds podría salir a la venta a finales de 2026 o comienzos de 2027.

Todo sobre la actualización 1.041

La fecha en que estará lista la última actualización de MHW será en la noche del martes 17 de febrero de 2026 o en horas de la madrugada del miércoles 18 (dependiendo de su zona horaria). Podemos empezar a conocer sus novedades viendo este tráiler, el cual nos deja escuchar el doblaje de Monster Hunter Wilds al español de Latinoamérica (el el mismo que incluyeron en la presentación que vimos arriba).

Tendremos un Evento de aniversario del juego entre el 18 de febrero y el 18 de marzo. Durante este recibiremos un paquete de objetos consumibles gratis solo por iniciar sesión y tendremos de regreso todos los eventos estacionales anteriores —uno cada semana— de modo que podremos conseguir todos los cosméticos que se nos habían perdido por no jugar durante esas temporadas.

Durante este periodo, todas las misiones de evento estarán de regreso y agregarán unas nuevas, empezando con la del Arkveld Hipercurtido (dificultad 10★) y nuevas misiones de la misma dificultad con los otros monstruos hipercurtidos, incluyendo una en la que tendremos que enfrentar juntos a los cuatro monstruos de este tipo. Será la misión más difícil del juego.

Podremos conseguir materiales para forjar equipo de esta nueva variante del monstruo principal del juego. Por su parte, todas las misiones de dificultad 10★ nos recompensan con Amuletos Viejos, que pueden convertirse en Talismanes raros.

Otras misiones de evento nos permitirán conseguir el arma y el colgante ganadores del concurso de diseño de los jugadores.

Habrá una colaboración especial con Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection antes de su lanzamiento el 13 de marzo que nos permitirá completar una misión para conseguir el Equipo de Camarada de Rudy y Colgantes con temática de Monsties. Finalmente tendremos una curiosa misión para cazar Neopteros Neón.

Entre el 28 de febrero y el 18 de marzo tendremos una misión de alta dificultad protagonizada por Rompopolo que nos permitirá conseguir cosméticos inspirados en el monstruo menos cazado del juego.

Para terminar, tendremos una misión en la que podremos conseguir el equipo de Gala.

A continuación pueden ver el calendario completo de eventos de la celebración de aniversario:

Recuerden que está es la última actualización que tendrá Monster Hunter Wilds y aparte de posibles parches con ajustes de balance, mejora de rendimiento y solución de ‘bugs’, no tendremos nuevo contenido hasta la llegada de la gran expansión.

Monster Hunter Wilds está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.