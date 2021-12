Monster Rancher 1 & 2 DX – Reseña

El ‘boom’ por el coleccionismo de monstruos en la segunda mitad de los noventa tenía tres claros participantes. El famoso juego de Game Freak para Game Boy lanzado en 1996 dio paso a finales del mismo año a Bandai con los populares Tamagotchi. A estos últimos le seguirían a mediados de 1997 la mascota virtual de Digimon (antes del ‘anime’ y el primer juego). Pocas semanas después, Tecmo se metió al ruedo con Monster Rancher para PlayStation.

En la carátula se definía como un «Virtual Monster Breeder» o juego de crianza de monstruos. Por supuesto aprovechaba toda esta naciente fiebre por entrenar monstruos y enviarlos a pelear, pero en sí era un título radicalmente diferente a los de sus colegas contemporáneos. Las batallas continuaban siendo un componente vital alrededor del cual giraba todo el ecosistema, pero la crianza era el núcleo del cual dependían.

Uno de los puntos sobresalientes era que los monstruos se desplegaban en el básico 3D del primer PlayStation. Esto un año antes que Pocket Monsters Stadium brindara esa misma experiencia de batallas, cortesía de HAL Laboratory. Era improbable alcanzar la misma fama de sus competidores, pero Monster Rancher ganó adeptos debido a su mecánica única de generación de monstruos.

Libera tu disco –sin unidad de disco–

Los monstruos en Monster Rancher no se capturaban o convencían (como en Dragon Quest Monsters). Para obtener uno nuevo era necesario invocarlo por medio de CDs reales. Cualquier disco compacto de música, juegos o PC era compatible. El juego leía la tabla de contenidos de los CDs para generar monstruos de forma aleatoria, mientras que otros estaban específicamente codificados para forjar criaturas especiales.

Monster Rancher no leía el interior de los discos, solo la tabla de contenidos. Era una mecánica efectiva e incentivaba a buscar cuanto CD hubiese en la casa para generar monstruos más –o menos – fuertes. Una segunda entrega en PlayStation y una posterior serie animada no muy memorable, permearon el concepto de «liberar» monstruos encerrados en discos compactos. Hay que decirlo, era un concepto llamativo.

La falta de una consola de Nintendo con unidad de disco, limitó la franquicia a un par de ‘spin-off’ de cartas y exploración para Game Boy Color. Gracias a Monster Rancher 1 & 2 DX para Nintendo Switch, PC (Steam) y móviles, sus usuarios ahora pueden jugar los dos juegos de crianza originales de PlayStation, con algunas mejoras en el proceso. La pregunta más importante que nace es, ¿cómo invocar los monstruos?

Un cambio imperativo para plataformas sin unidad de disco como Switch, ocurre por medio de una inmensa base de datos de álbumes y canciones. Gracias a esta base interna podemos hacer uso de un buscador en el cual escribir el nombre de la canción o álbum, así como el nombre del artista, para generar un monstruo basado en ello. También está la opción de generar una canción de forma aleatoria y así mismo es la criatura.

Por lo general, funciona, pese a no ser tan emocionante la sorpresa como con un disco real. Tampoco es la primera versión que debe buscar otra forma de invocación, pues en Game Boy Advance pedía palabras y en DS un garabato en la pantalla táctil, comandos de voz o un cartucho de GBA. La base de datos es cuestión de experimentación. No es posible asegurar que estén todas las canciones que queremos ni hasta qué época moderna cubren.

Lo que sí notamos es que es más fácil buscar solo por artista y ver todas las opciones disponibles del mismo, en lugar de escribir toda una canción o álbum. La popularidad tiene algo que ver, mas en el apartado aleatorio salen muchos desconocidos. Esto indica que la base sigue siendo amplia y presuntamente compuesta por cientos de miles de temas.

Entre nuestras múltiples pruebas en Monster Rancher 1 & 2 DX, podemos asegurar que de Michael Jackson a Ricardo Arjona hay monstruos por liberar (*no pun intended).

Mejoras y nuevo modo en línea

Esta colección de Monster Rancher no solo se limita a relanzar los dos primeros juegos de PlayStation y reemplazar el sistema de invocaciones. Koei Tecmo es consciente que los años pueden pesarle y quiere celebrar su aniversario 25 de la IP con algunas mejoras, conservando la misma jugabilidad. Entre estas encontramos una buena opción para aumentar la velocidad (FF) y 10 espacios más para guardar monstruos (20 en total). Música remasterizada opcional y 27 nuevas criaturas para Monster Rancher 2.

Un modo que por supuesto no hacía parte de PlayStation y ahora ha sido implementado es el ‘online’. Esta modalidad versus utiliza todos los monstruos congelados de la partida principal seleccionada. Como Monster Rancher solo permite criar un monstruo a la vez, es normal que el resto permanezcan congelados, equivalente a un descanso pero emocionalmente más frío (¿por qué no una guardería y ya?).

De entre estos monstruos podemos elegir con cuáles pelear en línea en enfrentamientos aleatorios o contra una especie en particular. Al igual que en el modo principal, podemos darles órdenes durante las batallas a nuestros monstruos o permitir que peleen por sí solos y confiar en nuestra crianza. Este es un aspecto ganador de Monster Rancher porque enfatiza en ser un buen criador sobre «entrenador.»

Las batallas ganadas dan puntos y ayudan a subir en la escala de clasificación global. Son encuentros sencillos pero emocionantes, en especial cuando los dejas pelear, pues en ocasiones usan mejor los ataques y el sistema manual puede ser engañoso. Este depende de la proximidad entre luchadores y un medidor de ‘voluntad’ para ejecutar los movimientos, pero también de un nivel de ‘lealtad’ que puede complicar los resultados si no es suficiente.

Es un modo parecido a los torneos internos del juego pero menos castigador en fama y lealtad, del mismo modo sin otorgar experiencia. Koei Tecmo igualmente organizará torneos oficiales en línea por medio de dicha modalidad.

Anécdotas de crianza

Estos juegos de Monster Rancher pueden llegar a sorprender por la aleatoriedad con la que suceden las cosas. No hay un mapa de mundo por recorrer y todo transcurre entre menús del rancho y el pueblo. Solo hay 20 criaturas básicas en el primer juego y de combinarlas podemos descubrir 200 monstruos mixtos más. Aún así, ocurren inesperados eventos que en otro juego de monstruos no.

Tal es el caso de Atomic, una planta neón invocada con el ‘How to Dismantle an Atomic Bomb’ de U2. Es una peleadora agresiva, un poco floja para entrenar, pero que da todo en los torneos incluso contra rivales más imponentes. Dichos torneos van por categorías (S, A, B, C, D, E), siendo S la mayor y E la inferior. Atomic clasificó a la categoría C y su primer torneo en ésta, de 8 participantes, la puso contra monstruos de poderes muy altos.

Fue imposible sobreponerse y perdió cuatros combates seguidos. Para el quinto, no quiso pelear. Tenía miedo de su oponente y perdió por falta de asistencia. Así pasó con los restantes, simplemente se negó a seguir peleando y como criador no tienes control sobre ello. Perdió todos los combates del torneo. Jamás había sucedido, siempre había sido una planta ganadora en otras categorías.

Regresamos al rancho para dejarla descansar, pero tal parece que la frustración no la dejó vivir más, pues ahí mismo murió. Ni siquiera había cumplido su ciclo de tres años de vida en el juego. Solo se dejó llevar por la derrota. Así de salvaje pasó.

Si un juego sobre crianza de monstruos virtuales te deja ver cuan terrible puedes ser como criador de monstruos, algo muy bien tuvo que haber hecho.

Monster Rancher 1 & 2 DX 8/10 Nota Lo que nos gustó - El nuevo método de invocación invita a ensayar muchas canciones y artistas.

- Sumado a las combinaciones en los dos juegos, son altamente rejugables.

- Aumento de velocidad y batallas automáticas.

- El modo en línea tiene su encanto clasificatorio.

- Minijuego de PocketStation en Monster Rancher 2. Lo que no nos gustó - Solo dos escenarios en el primer Monster Rancher.

- Puede ser algo "rústico" al depender de menús. En resumen Monster Rancher 1 & 2 DX hizo un poco más que adaptar los títulos de PlayStation a sistemas modernos y Switch es la plataforma ideal para ello. Al no depender de discos físicos sino de una enorme base de datos, son mayores las posibilidades de buscar tus artistas favoritos para generar monstruos que se sientan más personales. La crianza sigue siendo fundamental como el corazón de la serie de juegos, mientras que las batallas guardan su nivel de reto y de ensayo/error al entrenar los monstruos. El modo en línea introducido es una grata novedad que anima a criarlos mejor para enfrentarse a los más fuertes del planeta.

Reseña hecha con una copia digital de Monster Rancher 1 & 2 DX para Nintendo Switch brindada por Koei Tecmo.