Moon Studios —creadores de Ori— dicen que pueden cerrar por culpa de las críticas negativas a su último juego, pero algunos jugadores desconfían

Ori and the Blind Forest y Ori and the Will of The Wisps son dos juegos muy queridos y muy exitosos, pero sus creadores en Moon Studios solo han tenido problemas desde que terminaron con la duología. Su más reciente juego, —No Rest For The Wicked, que se encuentra actualmente en acceso anticipado— no ha vendido tan bien como el esperaban y su productor está culpando a las malas reseñas, agregando que eso podría acabar con el estudio.

Mediante una publicación en Discord, Thomas Mahler —fundador de Moon Studios— pidió a los jugadores de No Rest For The Wicked que dejen reseñas positivas al juego en Steam porque «nos están bombrardeando con reseñas negativas, lo que lleva a que la gente no compre el juego, lo que significa que no estamos haciendo dinero y tendremos que cerrar». Incluso agrega que «su negocio depende de ello» y que es la única forma de que puedan terminar el juego.

Las reacciones a este mensaje han sido mixtas. Algunos jugadores inmediatamente dejaron una reseña positiva en Steam, pero otros se sintieron ofendidos de que los «chantajearan» de esta forma bajo amenaza de no terminar el juego.

Pero esta historia de que «el bombardeo de reseñas negativas está alejando a los compradores y el estudio puede cerrar por culpa de eso» deja demasiadas dudas. Por un lado, el juego nunca dejó su su calificación positiva en Steam y las reseñas negativas que recibió recientemente se referían a problemas legítimos de falta de elementos de calidad de vida, problemas con el balance del combate y sistema de juego. La cultura «gamer» ha tomado las reseñas de Steam como una forma válida de presentar estos problemas.

Además, muchos consideran que este juego ha sido un éxito de ventas a pesar de seguir en acceso anticipado y cuenta con miles de jugadores simultáneos. ¿Qué necesita realmente Moon Studios para considerarlo exitoso? Es verdad que este es el primer juego que publican ellos mismos —los juegos de Ori fueron publicados por Xbox Game Studios— y necesitan un buen flujo de dinero para sostener el desarrollo.

Otro problema que muchos tienen con el comunicado y la solicitud de reseñas positivas para No Rest for The Wicked es que Thomas Mahler no ha demostrado ser una persona confiable. En 2022 surgieron historias que lo describían como un jefe abusivo que convirtió a Moon Studios en un lugar tóxico para trabajar.

A pesar de las malas acciones de Thomas Mahler, queremos que a No Rest for The Wicked le vaya bien en beneficio de los demás trabajadores del estudio y de los jugadores que lo están disfrutando, pero pedir reseñas positivas de esta forma definitivamente no da una buena impresión.

Actualización: Poco después de la publicación de esta nota, Mahler publicó una aclaración retractándose un poco de lo dicho. Dice que el estudio no está en problemas económicos y que se refería al estado de la industria en general, pero continúa quejándose de las reseñas negativas, especialmente aquellas que no contienen texto.