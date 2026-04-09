Morbid Metal – primeras impresiones del hack and slash roguelite de Screen Juice

Morbid Metal es un título de acción hack and slash con elementos de roguelite desarrollado por el estudio independiente Screen Juice y publicado por Ubisoft. El desarrollo de Morbid Metal inició en 2017 como un trabajo universitario de Felix Schade. Con un equipo de trabajo reducido a cerca de diez personas, este juego —el cual se encuentra en su etapa de acceso anticipado— combina el combate de alta velocidad con la estructura de repetición y progresión característica de los juegos roguelite.

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Morbid Metal es una experiencia exclusivamente enfocada en el PVE, donde la dificultad es el rival a vencer.

La premisa central de Morbid Metal se basa en la capacidad de cambiar de forma entre distintos personajes en tiempo real durante el combate. Este sistema de intercambio es el núcleo de la jugabilidad, la cual podemos explotar a profundidad en enfrentamientos contra diversos tipos de enemigos mecánicos. Así que en nuestras primeras impresiones de Morbid Metal, les contaremos nuestra experiencia con el primer videojuego de Screen Juice.

¿Cómo es Morbid Metal?

La historia en Morbid Metal —por lo que pudimos experimentar en nuestras primeras impresiones— no ocupa el foco principal. A diferencia de otros títulos del género roguelite, Morbid Metal no presenta una trama compleja o un misterio central que sirva como motor principal para motivar al jugador a avanzar a pesar de las repetidas muertes. En su lugar, la motivación se centra casi exclusivamente en el dominio de las mecánicas de combate —las cuales nos han sorprendido gratamente— y la mejora de los personajes disponibles.

Una vez nos adentramos en Morbid Metal, la efectividad en el combate depende del intercambio de formas en medio de los combos para encadenar habilidades. El juego implementa un Style Rank (como en DMC) que aumenta conforme el jugador varía sus ataques y utiliza el «cambio de forma». Así que como se pueden imaginar, un rango más alto resulta en una mayor recompensa al finalizar los combates contra las oleadas de enemigos.

En cuanto a la defensa, en Morbid Metal podemos ejecutar un «esquive perfecto». Ese te se puede ejecutar al reaccionar a que los ojos de los enemigos emitan un brillo de color rojo. De lograr hacer el esquive perfecto de manera satisfactoria, podremos hacer un contraataque devastador. Sin embargo, en situaciones de combate con múltiples efectos en pantalla, este indicador visual puede resultar difícil de identificar.

¿Cómo es el combate de Morbid Metal?

El sistema de combate de Morbid Metal se apoya en el uso de hasta tres personajes o «formas», que como dijimos previamente el jugador puede alternar instantáneamente para extender los combos. Cada personaje posee un conjunto de movimientos único, dos habilidades especiales sujetas a tiempos de enfriamiento y una habilidad definitiva.

Flux es el personaje inicial, un guerrero ágil centrado en el combate cuerpo a cuerpo veloz. Posee un ataque de teletransporte que le permite cerrar distancias rápidamente y una habilidad especial que ejecuta múltiples cortes, enviando ondas de daño.

Ekku, el cual se puede desbloquear luego de completar el primer bioma, es un luchador es básicamente el tanque. Ya que es pesado y posee mayor resistencia que las demás formas. Así que, aunque es más lento que Flux, sus ataques infligen más daño y puede acceder a mejoras de «súper armadura». Gracias a esto sus ataques pueden absorber las embestidas de los enemigos mientras recibe menos daño al ejecutar habilidades especiales sin ser interrumpido. Finalmente, Vekta es la forma orientada al control de campo a distancia, la cual se puede desbloquear tras completar el segundo bioma.

Los escenarios de Morbid Metal intentan acercarse a la generación por procedimientos, con secciones de plataformas entre los encuentros de combate. En estas secciones avanzaremos usando mecánicas de desplazamiento como el salto doble, el dash aéreo y el uso un gancho. El diseño de estos niveles carece actualmente de un minimapa, lo que al inicio puede generar desorientación y dificultades para distinguir entre áreas nuevas y zonas en las que ya habías estado. Asimismo, estos niveles generados por procedimientos cuentan con una variedad ambiental y de enemigos limitada. Cabe resaltar nuevamente, que este es un juego que apenas está iniciando su periodo de acceso anticipado.

Tres formas y pocos segundos

La progresión en Morbid Metal se encuentra en las Routines. Estas son mejoras temporales obtenidas tras superar encuentros en cada incursión. Las Routines permiten aumentar estadísticas de daño o añadir efectos secundarios, como drones de apoyo y proyectiles vinculados al uso de habilidades. Sin embargo, en esta etapa de acceso anticipado, estas opciones carecen de profundidad. Por lo tanto, lo más normal es que solo se elija la opción más poderosa en lugar de explorar diversas estrategias, lo que esperamos que evolucione en sus siguientes actualizaciones.

Por otro lado, en Morbid Metal al morir, el jugador regresa a una base central donde puede invertir lo adquirido en las incursiones en un árbol de habilidades. Este permite desbloquear capacidades como el esquive perfecto, o mejorar atributos básicos de salud y ataque. No obstante, la economía de este sistema es bastante restrictiva durante las primeras horas. Ya que el costo de las mejoras en relación con las ganancias obtenidas alarga innecesariamente el progreso del jugador, lo cual inevitablemente causa una sensación de repetición. Morbid Metal en el inicio de su etapa de acceso anticipado nos ha dejado muy interesados en ver cómo este proyecto de Screen Juice evoluciona. Ya que, algunas de sus ideas sentimos que tienen mucho potencial.

Primeras impresiones de Morbid Metal hechas con un acceso anticipado provisto por Ubisoft Latinoamérica.