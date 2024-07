Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, tráiler, nuevos personajes y la actualización ‘Animality’

La próxima ola de contenido de Mortal Kombat 1, el juego de NetherRealm Studios, brinda seis nuevos personajes, historia y el tradicional movimiento final de ‘Animality’. En el marco de la Comic Con de San Diego 2024 donde se presentó el tráiler del segundo año, Ed Boon dio a conocer que la fecha de lanzamiento de la expansión Mortal Kombat 1: Khaos Reigns es el próximo 24 de septiembre.

Los nuevos personajes confirmados para Mortal Kombat 1 son:

Cyrax

Sektor

Noob Saibot

Terminator T-1000 (Terminator 2: Judgment Day)

Ghostface (Scream)

Conan el Bárbaro

Tanto Cyrax, Sektor y Noob Saibot estarán disponibles con el lanzamiento de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns. T-1000, Ghostface y Conan llegarán en fechas no anunciadas hasta el momento. Vale recordar que los ninjas cibernéticos Cyrax y Sektor hacen parte actualmente de los luchadores Kameo o asistentes de pelea. Las nuevas son versiones femeninas humanas de los mismos personajes. Enuka Okuma (Cyrax), Erika Ishii (Sektor) y Kaiji Tang (Noob Saibot) dan las voces a estos tres personajes.

En el caso de Ghostface, Roger L. Jackson repetirá su papel y el actor Robert Patrick, quien interpretó al T-1000 en Terminator 2, también volverá a darle voz en Mortal Kombat 1: Khaos Reigns.

Como todo un animal

‘Animality’ es un tradicional movimiento final introducido en Mortal Kombat 3. Similar a los ‘Fatalities’, los jugadores pueden acabar con sus oponentes de formas extravagantes y creativas convirtiéndose en animales salvajes. Por ejemplo, Mileena se transforma en una mantis religiosa y devora la cabeza de su rival. Rain se transforma en un pequeño pez globo, pero se introduce en su oponente y se infla hasta destrozarlo. Entre la fauna de Khaos Reigns hay un esqueleto de tiranosaurio, una hiena, un hipopótamo, un gorila, un par de lobos y un escorpión gigante. No es difícil pensar en la transformación de Reptile.

‘Animality’ hace parte de una actualización gratuita para Mortal Kombat 1.

La historia ampliada de Mortal Kombat 1 se centrará en la amenaza masoquista de Havok y su decisión de desatar el caos en NetherRealm al final del juego original. Havok actúa como la principal amenaza de Khaos Reign y podría ser responsable de revivir a Sub-Zero como Noob Saibot.

La expansión Mortal Kombat 1: Khaos Reigns tiene un precio de $49.99 USD en PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. La versión para Nintendo Switch cuesta $39.99. El ‘Kombat Pack 2’ no estará disponible como un paquete de personajes independiente, de acuerdo con Warner Bros. Estos se unen a Quan Chi, Ermac, Takeda, Omni-Man, Homelander y Peacemaker del ‘Kombat Pack 1’.

Mortal Kombat 11 presentó a invitados de la talla de John Rambo, RoboCop, Terminator T-800, Spawn y The Joker como luchadores. Los juegos anteriores han presentado a Kratos de God of War, Xenomorph de Alien y Jason Voorhees de Friday the 13th como personajes jugables.