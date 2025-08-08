Mortal Kombat 1: todos los cambios y notas del parche de la actualización de agosto (2025)

NetherRealm Studios ha lanzado una nueva actualización para Mortal Kombat 1, con el objetivo de revitalizar el meta del juego competitivo con cambios y ajustes de balance. El parche trae cambios para un total de 16 de los 35 personajes principales y 10 de los 21 personajes Kameo.
Además, aunque no hay confirmación oficial, el cocreador de Mortal Kombat, Ed Boon, ha insinuado que podría no ser la última actualización de equilibrio para el juego. Así que es probable que en un futuro veamos cambios en los demás personajes.
¿Cuáles son los cambios y notas del parche de la nueva actualización (agosto 2025) de Mortal Kombat 1?
Peleadores Principales
- Ashrah
- Absolving a Sin con ataques de Heaven ahora hace 30 de daño (antes 20).
- Havik
- El primer golpe de Flesh Wound (Puño de atrás, Puño de atrás) ahora es Mid (antes overhead) y el segundo golpe ahora es overhead (antes Mid).
- Se aumentó el scaling de daño de combo después de Skab Stab (Atrás + Puño de atrás, Puño de atrás, Puño de adelante + Patada de adelante).
- El recovery en block y miss de Destroying Balance (Atrás + Puño de atrás, Puño de atrás, Patada de atrás) se incrementó en 7 frames.
- Kenshi
- Heighten Senses (Patada de atrás, Patada de atrás) ahora puede ser cancelado en un movimiento especial.
- Impaler (Atrás + Puño de atrás en Sento Stance) se recupera 7 frames más rápido.
- Li Mei
- Calculated (Patada de atrás, Patada de adelante, Patada de atrás) se recupera 7 frames más rápido en hit.
- El último golpe de (Air) Enhanced Flipping Heel Kick ya no es más negativo cuando se hace Flawless Block.
- Sky Lantern detonado por Nova Blast ahora es overhead (antes Mid).
- Liu Kang
- Punishing Palm (Puño de adelante, Puño de atrás, Puño de adelante) puede ser cancelado en un movimiento especial.
- Rain
- Water Beam y Enhanced Water Beam ahora tienen un startup 3 frames más rápido.
- Reptile
- Dr. Wreckyl (Hacia adelante + Puño de atrás, Puño de adelante, Puño de adelante) y Kneet Trick (Hacia adelante + Puño de atrás, Puño de adelante, Patada de adelante) ya no son más negativos cuando se hace Flawless Block.
- Shang Tsung
- Knee Reverser (Puño de atrás, Patada de atrás en Young Form) ahora se recupera 3 frames más rápido.
- Spin Kick (Hacia adelante + Patada de atrás, Patada de adelante, Patada de atrás en Young Form) ahora puede ser cancelado en un movimiento especial y hace 50 de daño (antes 70).
- Quan Chi
- Psycho Skull y Enhanced Psycho Skull ahora tienen un startup 5 frames más rápido.
- Sorcerer Smack (Puño de adelante) tiene 2 frames más de blockstun.
- Bow Already! (Puño de atrás, Puño de adelante, Patada de atrás) tiene 5 frames más de hitstun.
- Best Foot Backward (Abajo + Hacia adelante + Patada de atrás) ahora es overhead (antes Mid) y se ajustó su hit region.
- Omni-Man
- El segundo golpe de Earthquake Stomp (Hacia adelante + Patada de adelante) tiene 5 frames más de blockstun.
- Ermac
- Behind You libera al oponente 10 frames más rápido.
- Homelander
- Se aumentó el scaling de daño de combo después de Vought Drop, The Seven Slam y See No Evil (Atrás + Puño de atrás, Puño de atrás, Puño de adelante + Patada de adelante).
- Conan
- Se corrigió un problema raro que podía causar que Barbarian’s Blitz y Barbarian’s Blade a veces no golpearan correctamente en situaciones de trade.
- Barbarian’s Blitz y Barbarian’s Blade se recuperan 5 frames más rápido en hit y miss.
- El cuarto golpe de Atlantean Bulwark tiene 7 frames más de hit advantage.
- T-1000
- El tercer golpe de Multiplanar Laceration (Patada de atrás, Patada de adelante, Patada de atrás, Patada de adelante, Patada de atrás) ahora es Mid (antes overhead).
- Se aumentó el scaling de daño de combo después de Liquiform Suplex y Nasal Pierce (Atrás + Patada de adelante, Puño de atrás, Puño de adelante + Puño de atrás).
Peleadores Kameo
- Cyrax
- Capture Foam ahora se destruye cuando es golpeado por otros proyectiles.
- Las bombas Close, Mid y Far ahora llenan menos medidor cuando se realizan y hacen menos daño cuando son bloqueadas.
- Bomb Mistwalk ahora llena menos medidor cuando se realiza y hace menos daño cuando es bloqueado.
- Sektor
- (Air) Burst Grenade ([En el aire] Burst Grenade) ya no llena el medidor en miss.
- El daño de (Air) Burst Grenade ahora es 50 (antes 60).
- (Air) Burst Grenade y (Air) Enhanced Burst Grenade hacen menos daño cuando son bloqueados.
- Flamethrower ahora hace 30 de daño en el primer golpe (antes 50) y 50 de daño en el segundo (antes 30).
- El primer golpe de Enhanced Flamethrower ahora hace 50 de daño (antes 90) y 50 en el segundo golpe (antes 30).
- Frost
- Ice Krash ahora tiene 23 frames de invulnerabilidad en el wakeup (antes 11).
- Darrius
- El último golpe de Twister Kicks ya no es más negativo cuando se hace Flawless Block.
- Twister Kicks ahora tiene 29 frames de invulnerabilidad en el wakeup (antes 11).
- Jax
- Se ajustó la hit region de Ground Pound, resultando en un aumento significativo de su rango.
- Se corrigió un problema raro que podía causar que Ground Pound funcionara incorrectamente si un oponente Shang Tsung era interrumpido de Kameo Kopy.
- Goro
- Rearranger (Throw hacia adelante) ahora hace 150 de daño (antes 110).
- Stryker
- Las tasas de recarga de Low Grenade Toss, High Grenade Toss y Full Auto se incrementaron después de su uso.
- Sektor
- Alternate Fatal Blow Attack ahora golpea High (antes Mid) y ya no puede ser angulado hacia abajo.
- Scorpion
- La tasa de recarga de Hell Blades se incrementó ligeramente después de su uso.
- Hell Blades se recupera 3 frames más rápido en block.
- Sub-Zero
- Arctic Armor ahora puede absorber un número infinito de golpes (antes 4).
- Kold Shoulder ahora tiene 23 frames de invulnerabilidad en el wakeup (antes 11).
- Mavado
- Las tasas de recarga de Best Feet Forward y Nindrop se redujeron después de su uso.
- Tremor
- Cuando Tremor es interrumpido por un ataque, ahora tiene un cooldown de 10 segundos (antes 3 segundos para las transmutes, 6 segundos para los movimientos que usaban medidor).
Fuente: Mortal Kombat