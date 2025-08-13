Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord y Spider-Man son tres de los juegos para PS Plus Extra y Premium en agosto de 2025

Ya casi llegamos a la mitad de agosto y como es costumbre, PlayStation ha revelado los juegos que agregará a PS Plus durante este mes. Cabe resaltar que, agosto de 2022, se destaca ante otros meses de este año por tener una gran selección de títulos, entre los cuales Mortal Kombat 1, Unicorn Overlord y Spider-Man son los más llamativos para los jugadores.

¿Cuáles son los juegos que se agregarán al catálogo de PS Plus Extra y Premium en agosto de 2025?

Todos los juegos que listaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores del servicio PS Plus Extra y Premium de PlayStation, a partir del martes 19 de agosto. Adicionalmente, una demostración de cinco horas de Death Stranding 2: On the Beach (Reseña), la cual guarda el progreso para continuar el título completo, estará habilitada para los suscriptores de PS Plus Premium.

Juegos PS PLus Premium y Deluxe

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS5, PS4): En la aventura final de Ryza descubriremos los secretos detrás de un enorme portal y un misterioso “Código del Universo”.

Coral Island (PS5): en este juego crearemos la granja de nuestros sueños en una isla idílica.

Earth Defense Force 6 (PS5, PS4): un juego de disparos en tercera persona ambientado en un mundo devastado, donde la humanidad está al borde de la extinción.

Harold Halibut (PS5): un juego hecho a mano que cuenta la historia de un joven asistente de laboratorio en una nave espacial sumergida en un océano alienígena.

INDIKA (PS5): Una aventura en tercera persona, donde una joven monja viaja por un mundo extraño y se enfrenta a sus visiones religiosas y a la dura realidad, acompañada por el diablo.

Marvel’s Spider-Man (PS5, PS4): asume el papel de un experimentado Peter Parker que lucha contra el crimen en Nueva York, mientras intenta equilibrar su vida personal y profesional. Nuestra opinión completa la pueden leer en el siguiente enlace.

Mortal Kombat 1 (PS5): esta es la historia de una nueva era creada por el Dios del Fuego Liu Kang que también cuenta con otros modos que le otorgan diferentes recompensas a los jugadores. Nuestra opinión completa la pueden leer en el siguiente enlace.

Sword of the Sea (PS5): este es un juego de aventura atmosférico donde surfeas sobre olas de arena y agua con una «Hoversword» para restaurar un océano perdido.

Unicorn Overlord (PS5, PS4): este es un RPG táctico de fantasía, desarrollado por Vanillaware, donde el jugador lucha contra el destino para recuperar un reino junto a los aliados que se reclutan en el camino. Nuestra opinión completa la pueden leer en el siguiente enlace.

Juegos clásicos que se unen al catálogo de PS Plus Premium en agosto del 2025

Resident Evil 2 (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Resident Evil 3: Nemesis (PS5, PS4

Vía: Gematsu