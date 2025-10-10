Mortal Kombat: Legacy Kollection, Digital Eclipse confirma que el juego secreto de MK 3 estará en la colección

La Mortal Kombat: Legacy Kollection estará disponible desde el jueves 30 de octubre y a pesar de ya tener toda la información relevante del juego, Digital Eclipse ha hecho una nueva revelación. Esta es la inclusión del minijuego secreto Galaxian en la Mortal Kombat: Legacy Kollection. Este juego de arcade de 1979, desarrollado originalmente por Bandai Namco y distribuido por Midway Games (creadores de Mortal Kombat) en Estados Unidos, es una pieza de historia cruzada dentro de la franquicia que gracias a Digital Eclipse no ha quedado en el olvido.

¿Cómo se desbloqueará el juego secreto de Mortal Kombat 3 en la Legacy Kolletion?

Originalmente, una versión de Galaxian con efectos de sonido y voces de Mortal Kombat podía desbloquearse en la el juego para Sega Genesis de Mortal Kombat 3. Además, ciertas ediciones de Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Trilogy también tenían este juego secreto. El método de acceso tradicional al juego secreto de Mortal Kombat 3 requería participar en 100 partidas de dos jugadores para que se activara.

El nombre Rellim Ohcanep —que se escucha al inicio del minijuego— es “Penacho Miller” al revés, una referencia a los desarrolladores Mark y Gary Penacho, y Kent Miller

Digital Eclipse ha confirmado que este minijuego de Galaxian será completamente jugable en la Mortal Kombat: Legacy Kollection. Además, para desbloquearlo incorporarán una función que permitirá a los jugadores acceder al juego secreto de Mortal Kombat 3 directamente, eliminando la necesidad de completar las 100 partidas requeridas en las versiones de Motal Kombat donde estuvo presente este juego secreto.

Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat (1992)​

Mortal Kombat 2 (1993)​

Mortal Kombat 3 (1995)​, además de las versiones de SNES y Sega Genesis

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)​

Mortal Kombat 4 (1997)​

Mortal Kombat Trilogy (1996)

Mortal Kombat Advance (2001)​

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)​

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)​

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)​

Mortal Kombat: Special Forces (2000)

