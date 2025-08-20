Videojuegos

Mortal Kombat: Legacy Kollection, la demo de Gamescom confirma la presencia de Mythologies: Sub-Zero y Special Forces

Al parecer Digital Eclipse va a poner toda la carne en el asador con la Mortal Kombat: Legacy Kollection.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Gamescom 2025 ya inició y los asistentes a la feria ya han podio probar algunos de los juegos y demostraciones exclusivas qué la feria tiene para sus asistentes. Una de estas demostraciones es la de Mortal Kombat: Legacy Kollection, la cual gracias a las primeras impresiones de los asistentes a la feria se ha conocido algunos juegos que estarán en la colección y que aún no han sido anunciados.

Ahora, durante el primer día de Gamescom 2025, los asistentes a la feria han revelado detalles ineditos sobre esta colección.

¿Cuáles son los juegos que estarán disponibles en la Mortal Kombat: Legacy Kollection?

Por el momento, se presume que serán las versiones que salieron para PlayStation.​

​Los asistentes a Gamescom 2025 han confirmado que la colección incluirá los juegos Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero y Mortal Kombat: Special Forces. El primero, de 1997, es un juego de plataformas con toques de aventura, mientras que el segundo, de 2000, es de acción y aventura.​ Estos juegos son especiales porque fueron los intentos de Midway para expandir la franquicia más allá del género de los juegos de pelea. Aunque en su momento no fueron muy bien recibidos, la comunidad les guarda cariño y los recuerda con algo de nostalgia.

La colección también incluye los primeros cuatro juegos principales de Mortal Kombat, además de otros títulos conocidos. La colección estará disponible en varias consolas, incluyendo PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X|S, Nintendo Switch y PC.

Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

  • Mortal Kombat (1992)​
  • Mortal Kombat 2 (1993)​
  • Mortal Kombat 3 (1995)​
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)​
  • Mortal Kombat 4 (1997)​
  • Mortal Kombat Trilogy (1996)
  • Mortal Kombat Advance (2001)​
  • Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)​
  • Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)​
  • Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)​
  • Mortal Kombat: Special Forces (2000)
