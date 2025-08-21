Mortal Kombat: Legacy Kollection, nuevo tráiler revela un modo para entrenar fatalities y más novedades

Apenas ayer, gracias a videos compartidos por asistentes a Gamescom 2025, nos enteramos que Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero y Mortal Kombat: Special Forces harán parte delos 11 juegos que conformarán la Mortal Kombat: Legacy Kollection. Ahora, gracias a un nuevo tráiler revelado en la feria, nos hemos enterado de algunas de las características que tendrán los títulos de la colección.

Según el último tráiler, la colección tendrá un «Fatality Trainer», un modo que permite a los jugadores practicar las Fatalities, Friendships y Babalities, de forma ilimitada y con ajustes de tiempo especiales. Además, el tráiler mostró que los jugadores podrán conocer la historia de cada personaje, así como también se podrán consultar documentos que enseñan cómo fue el desarrollo de los títulos originales.

Mortal Kombat: Legacy Kollection tendrá multijugador en línea con rollback netcode.

Adicionalmente, la colección tendrá diferentes filtros para la imagen y opciones de rebobinado para los juegos Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero y Mortal Kombat: Special Forces. Con estas novedades, la Mortal Kombat: Legacy Kollection poco a poco se posiciona como una de las mejores colecciones —por lo menos en cuanto a contenido— que ha salido de una franquicia de juegos de pelea en los últimos años.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection?

El pasado 28 de julio, en la tienda de Xbox, algunos usuarios notaron que la Mortal Kombat: Legacy Kollection aparecía listada con fecha de lanzamiento para el martes 30 de septiembre de 2025 (o lunes 29, dependiendo de la región. Esta fecha, por el momento, no ha sido confirmada por Digital Eclipse.

Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat (1992)​

Mortal Kombat 2 (1993)​

Mortal Kombat 3 (1995)​

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)​

Mortal Kombat 4 (1997)​

Mortal Kombat Trilogy (1996)

Mortal Kombat Advance (2001)​

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)​

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)​

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)​

Mortal Kombat: Special Forces (2000)

Fuente: Atari