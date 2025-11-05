Videojuegos

Mortal Kombat: Legacy Kollection recibe su primera actualización para corregir errores del lanzamiento

Los usuarios de Nintendo y Switch 2 deberán esperar a la actualización o parche principal para poder disfrutar de los cambios.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Pese a una recepción crítica favorable, el lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection no ha escapado dela polémica. En el ojo del huracán se encuentran los jugadores de PlayStation, debido a problemas técnicos significativos que han apuntado algunos jugadores de la comunidad, entre los que destacan el input delai del juego en la consola de Sony.

¿Cuáles son los cambios del hotfix previo al parche principal de la Mortal Kombat: Legacy Kollection?

Mortal Kombat: Legacy Kollection recibe su primera actualización para corregir errores del lanzamiento

Afortunadamente, Digital Eclipse ha respondido con rapidez y ha lanzado un hotfix, el cual ya está disponible para Steam, PlayStation 4, PS5 y próximamente para Xbox. Por otro lado, los usuarios de Nintendo Switch y Switch 2 deberán esperar la llegada del parche principal. El cambio más destacado es la reducción drástica de la latencia o input delay reportado en las versiones de consolas PlayStation, los cuales inicialmente alcanzaba unos preocupantes 108 ms 0 6.5 frames de retraso. El hotfix busca equipar al rendimiento de las versiones de PlayStation 4 y 5 a la de PC. Además de esta mejora a la jugabilidad, esta pequeña actualización ataca problemas del online al optimizar el búfer de audio y corregir el filtro de conexión, eliminando glitches de sonido.

- Publicidad -

También se han realizado múltiples ajustes específicos a los juegos de la colección, como la restauración de audio faltante en la versión 32X de Mortal Kombat II, la inclusión de Combos en las listas de movimientos, y la adición de la opción de hacer Fatalitys con un solo botón para todos los títulos arcade. La desarrolladora también anunció que una actualización más grande con la opción de crear lobbies públicos y privados en el multijugador en línea está planificada para las próximas semanas. Es un alivio ver la rapidez con la que actúa Digital Eclipse para mitigar algunos de los peros que ha tenido la comunidad desde el lanzamiento de la Mortal Kombat: Legacy Kollection.

En nuestra reseña de la Mortal Kombat: Legacy Kollection dijimos que todos los fanáticos de la saga, aquellos que sientan nostalgia o curiosidad hacia ella y quienes busquen estudiarla TIENEN que experimentar esta fantástica colección. Para conocer a detalle nuestra opinión, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Así pueden inscribirse para hacer parte del Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game

Fuente: Digital Eclipse

Después de GTA London, es improbable que Grand Theft Auto vuelva a salir de Estados Unidos
Los jugadores gastan dos veces más en remakes que en remasterizaciones, de acuerdo con investigación
Así es el DLC de Dragon Ball Z para Minecraft
La tercera temporada de Oshi no Ko ya tiene fecha de estreno
Así pueden inscribirse para hacer parte del Alpha Playtest de Avatar Legends: The Fighting Game
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Después de GTA London, es improbable que Grand Theft Auto vuelva a salir de Estados Unidos
No hay comentarios

Lo último

Street Figther 6: este es todo el contenido del Fighting Pass de Ghosts’n Goblins de noviembre de 2025
Videojuegos
Ventas de Switch 2 superan los 10 millones de unidades y las de Switch 1 están a poco de superar a Nintendo DS
Videojuegos
2XKO: estos son los cambios y ajustes de la actualización u hot fix de noviembre (2025)
Videojuegos
Fatal Fury: City of the Wolves, todos los cambios y notas del parche de la actualización de Chun-Li
Videojuegos