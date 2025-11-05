Mortal Kombat: Legacy Kollection recibe su primera actualización para corregir errores del lanzamiento

Pese a una recepción crítica favorable, el lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection no ha escapado dela polémica. En el ojo del huracán se encuentran los jugadores de PlayStation, debido a problemas técnicos significativos que han apuntado algunos jugadores de la comunidad, entre los que destacan el input delai del juego en la consola de Sony.

¿Cuáles son los cambios del hotfix previo al parche principal de la Mortal Kombat: Legacy Kollection?

Afortunadamente, Digital Eclipse ha respondido con rapidez y ha lanzado un hotfix, el cual ya está disponible para Steam, PlayStation 4, PS5 y próximamente para Xbox. Por otro lado, los usuarios de Nintendo Switch y Switch 2 deberán esperar la llegada del parche principal. El cambio más destacado es la reducción drástica de la latencia o input delay reportado en las versiones de consolas PlayStation, los cuales inicialmente alcanzaba unos preocupantes 108 ms 0 6.5 frames de retraso. El hotfix busca equipar al rendimiento de las versiones de PlayStation 4 y 5 a la de PC. Además de esta mejora a la jugabilidad, esta pequeña actualización ataca problemas del online al optimizar el búfer de audio y corregir el filtro de conexión, eliminando glitches de sonido.

También se han realizado múltiples ajustes específicos a los juegos de la colección, como la restauración de audio faltante en la versión 32X de Mortal Kombat II, la inclusión de Combos en las listas de movimientos, y la adición de la opción de hacer Fatalitys con un solo botón para todos los títulos arcade. La desarrolladora también anunció que una actualización más grande con la opción de crear lobbies públicos y privados en el multijugador en línea está planificada para las próximas semanas. Es un alivio ver la rapidez con la que actúa Digital Eclipse para mitigar algunos de los peros que ha tenido la comunidad desde el lanzamiento de la Mortal Kombat: Legacy Kollection.

En nuestra reseña de la Mortal Kombat: Legacy Kollection dijimos que todos los fanáticos de la saga, aquellos que sientan nostalgia o curiosidad hacia ella y quienes busquen estudiarla TIENEN que experimentar esta fantástica colección.



Fuente: Digital Eclipse