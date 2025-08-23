Mortal Kombat: Legacy Kollection rescata la versión WaveNet de UMK3

Durante Gamescom 2025, Digital Eclipse compartió mucha información sobre Mortal Kombat: Legacy Kollection. Ahora, desde uno de los perfiles en redes sociales del estudio, fue revelado que una de las versiones perdidas en el tiempo de una última actualización de Ultimate Mortal Kombat 3 estará presente en la colección.

La edición WaveNet de UMK3 estará presente en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

WaveNet fue un servicio de arcades de mediados de los años 90, el cual —aunque no duro mucho— ofrecía sorprendentemente características avanzadas para su época. Básicamente, era similar a lo que hoy se conoce como el servicio NESiCAxLive en Japón. WaveNet contaba con juego en línea y la posibilidad teórica de aplicar parches a las máquinas. Sin embargo, su fracaso comercial se debió a que requería una costosa conexión a internet T1, lo que la hacía demasiado adelantada a su tiempo. Por esta razón, la versión WaveNet de Ultimate Mortal Kombat 3 tuvo un lanzamiento extremadamente limitado, disponible solo en unas pocas ubicaciones de prueba en Chicago —y quizas en San Francisco— entre 1996 y 1997. Desde entonces, lo único que se conoce de este juego son los relatos en foros o uno que otro video en YouTube.

Afortunadamente, el ROM del juego se había conservado en algún lugar de los archivos de NetherRealm Studios y ahora Digital Eclipse lo está rescatando para que la gran mayoría de los jugadores lo pueda conocer.

¿Cuáles son los cambios o novedades documentados de la versión WaveNet de Ultimate Mortal Kombat 3?

Esta edición de Ultimate Mortal Kombat 3 es conocida como el primer juego en el que Noob Saibot fue incluido como un luchador seleccionable. Además, se realizaron ajustes de balance en comparación con la revisión 1.2 de arcade. Según se ha documentado, en la edición WaveNet de Ultimate Mortal Kombat 3 se eliminó la colisión después de un número de golpes y esto afectó al infinito de Stryker y a los giros de Kung Lao. Además, se agregaron fotogramas de inicio al dash de Kabal y un sonido que lo delata haciéndolo menos efectivo. Es posible que existan más ajustes y secretos que no están bien documentados debido a la distribución tan limitada del juego.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Mortal Kombat: Legacy Kollection?

El pasado 28 de julio, en la tienda de Xbox, algunos usuarios notaron que la Mortal Kombat: Legacy Kollection aparecía listada con fecha de lanzamiento para el martes 30 de septiembre de 2025 (o lunes 29, dependiendo de la región. Esta fecha, por el momento, no ha sido confirmada por Digital Eclipse.

Lista de juegos, hasta el momento, confirmados para aparecer en la Mortal Kombat: Legacy Kollection

Mortal Kombat (1992)​

Mortal Kombat 2 (1993)​

Mortal Kombat 3 (1995)​

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995)​

Mortal Kombat 4 (1997)​

Mortal Kombat Trilogy (1996)

Mortal Kombat Advance (2001)​

Mortal Kombat: Deadly Alliance (2002)​

Mortal Kombat: Tournament Edition (2003)​

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero (1997)​

Mortal Kombat: Special Forces (2000)

Fuente: Digital Eclipse