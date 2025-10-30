Mortal Kombat Legacy Kollection – Reseña (PS5)

Una de las mejores cosas que le ha pasado al mundo de los videojuegos en los últimos tiempo es el trabajo de preservación que hacen estudios como Digital Eclipse. Agradezco mucho a este equipo la creación de la Gold Master Series, una colección que no solo pone “juegos viejos” a nuestra disposición en las mejores condiciones jugables, sino que los acompaña con una gran cantidad de material documental. Karateka, las obras de Jeff Minter y Tetris ya son parte de esa librería y aunque la compilación de juegos de pelea Mortal Kombat Legacy Kollection no tiene el sello de la Gold Master Series, sí recibió el mismo tratamiento. Eso la convierte en una compra obligada no solo para fanáticos de esta serie de juegos de pelea, sino para todo aquel interesado en la historia de los videojuegos.

Por si no están enterados, esta compilación incluye varias versiones de Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 3 Ultimate, Mortal Kombat 4, varios spin-offs y juegos portátiles. Pero más que una colección de ‘klásicos’, es un cuidado archivo de la historia de la saga y todo el material relacionado con ella.

Aquellos que simplemente vengan a jugar simplemente tienen que elegir su plato del bufet. ¿Sienten nostalgia específicamente por la versión de Super Nintendo de MKII? Aquí está. ¿Nunca jugaron la versión para Arcade de MK3 Ultimate? Aquí la tienen. ¿Vieron ese extraño juego de acción protagonizado por Sub-Zero en una revista Club Nintendo y han sentido curiosidad hacia él por casi 30 años? Finalmente podrán satisfacerla. De estos 22 juegos, 16 soportan juego en línea con código de red ‘rollback’, el preferido por los fanáticos de los juegos de pelea gracias a la estabilidad que proporciona.

Todos estos juegos también cuentan con la posibilidad de salvar la partida en cualquier momento, retroceder la acción y agregar filtros de pantalla CRT para que luzcan similar a cuando los jugamos hace décadas en nuestros televisores y en las viejas salas de arcade. Además de esas “mejoras”, son absolutamente fieles a los originales. Tienen el mismo balanceo, los mismos trucos y hasta los mismos errores. Es el sueño de los preservadores de videojuegos hecho realidad.

Que estos juegos sean exactamente iguales a como lo eran originalmente no significa necesariamente que sean “buenos”. No me malentiendan, la mayoría de ellos son bastante divertidos y podemos pasar un muy buen rato jugando “contra la computadora” o en partidas en línea con cualquiera de ellos, pero muestran su edad en ciertos aspectos. Los primeros juegos de la saga son terriblemente desbalanceados, los rivales controlados por la computadora son propensos a caer en trampas repetitivas y algunos de ellos tienen una jugabilidad muy lenta. Los spin-offs —Mythologies y Special Forces— resultan bastante mediocres, pero son curiosidades que vale la pena probar.

Los mejores ejemplos de esto son el primer Mortal Kombat de Super Nintendo —que se siente pesado en comparación con las versiones de Arcade y Genesis— y el de Game Boy — que es prácticamente injugable. ¿Quién querría jugar esto teniendo versiones superiores en el mismo paquete o teniendo los Mortal Kombat más modernos? Jugar “lo mejor” o “lo más nuevo” no es la única razón por la que queríamos estos juegos. La nostalgia es una razón, sí, pero también lo es conocer los orígenes de la saga. Poder comparar las diferentes versiones para descubrir qué podía hacer cada consola con la misma idea, analizar las tendencias de la época en que salieron, la evolución de la saga, disfrutar el arte en pixeles, los polígonos y la música de cada título… todas esas son razones importantes. ¡Incluso jugar para burlarse de lo torpes que resultan algunas de estas versiones es completamente válido!

Otro punto a destacar es la inclusión de la versión WaveNet de Ultimate Mortal Kombat 3, que se creía perdida. Esta tiene novedades interesantes como la inclusión de Noob Saibot como personaje secreto y ajustes de balance que impiden la ejecución de ciertos combos infinitos.

Entre las novedades destacables está el modo de entrenamiento, exclusivo de las versiones de arcade de cada uno de los juegos principales de la colección. Éste permite a los jugadores practicar con tiempo ilimitado y salud infinita, grabar secuencias y visualización de los comandos en pantalla. Aparte de eso, sus opciones son bastante modestas y no cuenta con elementos ya comunes en otros juegos de pelea como visor de hitbox, frames, etc. Tambien cuenta con un útil modo de entrenamiento de Fatalitys, donde podemos repasar los movimientos y conocer la distancia para ejecutar cada uno de los movimientos finales,

El juego en línea también cuenta con una opción para calibrar la latencia de nuestra conexión. En su lanzamiento, Mortal Kombat: Legacy Kollection solo tendrá la opción de partidas rápidas pero está confirmado que más adelante llegarán un modo con lobbies en línea. Inicialmente tampoco tiene un modo de partidas clasificatorias (‘ranked’) y eso no ha agradado a la comunidad, pues algunos consideran que se está lanzando el juego «incompleto».

Volviendo a temas más positivos, la experiencia de MK resulta más profunda gracias al fantástico material documental con el que cuenta Mortal Kombat Legacy Kollection. Tenemos varias horas de entrevistas con desarrolladores, artistas, compositores, productores y hasta algunos de los actores que interpretaron a los personajes. Ed Boon, John Tobias, Mike Boon, Dan Forden, Kerry Ann Hoskins y muchos más hablan sobre su inicio en la industria, las influencias detrás de los juegos, su evolución, relación con la comunidad de fanáticos y cuentan docenas de anécdotas divertidas y sorprendentes que nos ayudan a entender por qué Mortal Kombat es como es.

También podemos conocer la perspectiva de quienes crecieron jugando estos títulos gracias a la presencia de periodistas y personalidades de la industria como Jeff Gerstmann, Mike Drucker y Andrea Rene. Deben saber que todos estos videos cuentan con subtítulos en español y la calidad de la traducción es excelente.

Todas estas entrevistas están organizadas en una útil línea de tiempo separada en “eras” de la historia de MK junto a montones de materiales de desarrollo: arte conceptual, comunicados oficiales, afiches publicitarios y mucho más, algo que le será muy familiar a quienes hayan probado las entregas de la colección Gold Master Series de Digital Eclipse. Aquí podemos encontrar los cómics oficiales completos hechos por John Tobias. Está llena de verdaderos tesoros para los fanáticos de la saga.

A medida que nos acercamos al final de esa línea de tiempo encontramos el único problema que tiene Mortal Kombat Legacy Kollection. A pesar de la gran cantidad de material y juegos que tiene, no cuenta completa la historia de la franquicia. El lanzamiento de Mortal Kombat 4 y la partida de John Tobias de Midway son un punto de quiebre tras el cual encontramos poco más. Deadly Alliance, Deception, Armageddon, Shaolin Monks y todos los juegos que vinieron después se reducen a un párrafo de texto y la imagen de un logo, haciendo sentir que las cosas están incompletas.

Entendemos que hubiera sido muy difícil más juegos debido a problemas de derechos, la emulación de PS2 y el trabajo que requeriría, pero de todos modos se siente un vacío donde estos debían estar. También sentimos que las versiones de consolas de MK4 y la versión mejorada Mortal Kombat Gold debieron ser incluidas.

A pesar de esas ausencias, no cabe duda de que Mortal Kombat Legacy Kollection es un paquete increíble que hará las delicias de nostálgicos, curiosos y estudiosos. Las adaptaciones de los juegos son perfectas, el documental es tan entretenido como informativo (aunque tal vez le faltó ser un poco crítico hacia ciertas actitudes del equipo, como la romantización de las jornadas laborales de todo el día y toda la noche) y el material extra es de gran calidad. Solo esperamos que Digital Eclipse pueda seguir haciendo lo mismo con muchos otros clásicos.

Reseña hecha con una copia digital de Mortal Kombat Legacy Kollection para PS5 brindada por Digital Eclipse. Este juego también está disponible para PS4, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam.