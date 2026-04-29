Mortal Kombat Legacy Kollection: ya esta disponible el «Krossplay» en la nueva actualización

El equipo de Digital Eclipse ha confirmado el lanzamiento de una importante actualización para Mortal Kombat: Legacy Kollection este 28 de abril de 2026. Esta actualización introduce la función más solicitada por la comunidad: el «Krossplay», permitiendo que jugadores de PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC compitan entre sí por primera vez en estos títulos clásicos.

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¿Cómo se activa el Krossplay en Mortal Kombat: Legacy Kollection?

Esta funcionalidad está disponible tanto en los modos Partida Rápida como en Arcade en Línea. En el caso de Online Arcade, se mantiene el sistema de códigos de sala para facilitar el encuentro entre usuarios de distintas plataformas. Es importante destacar que el Krossplay viene desactivado por defecto, por lo que los interesados deberán habilitarlo manualmente en el menú de «Opciones en Línea«. Además del juego cruzado, la actualización habilita oficialmente el soporte para partidas 2 contra 2 en línea. Esta modalidad, anteriormente limitada al juego local, ahora es totalmente funcional en Ultimate MK3 (versiones de Arcade y SNES), Mortal Kombat Trilogy (PS1) y Mortal Kombat 4 (Arcade).

En el apartado técnico, se ha implementado el soporte de tasa de refresco variable (o VRR por sus siglas en inglés) para PC y consolas de actual generación, incluyendo la sucesora de Nintendo Switch en modo portátil. Al activar el VRR, el juego puede sincronizarse a los 53 Hz originales de las máquinas arcade, ofreciendo una presentación más fiel y una mejora perceptible en el input delay. Finalmente, Digital Eclipse señaló que, aunque este parche representa la última gran adición de funciones planeada para la colección, continuarán monitoreando errores reportados por la comunidad. La actualización también incluye correcciones en los indicadores de conexión, la restauración de textos localizados y algunas mejoras en el sistema de repeticiones de la Kombat Kard.

Fuente: página oficial de Digital Eclipse