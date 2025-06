Mouse: P.I. For Hire, el FPS de dibujos animados clásicos será protagonizado por Troy Baker

PlaySide Studios junto con Fumi Games, anunciaron que el actor de renombre Troy Baker (The Last of Us, Indiana Jones and the Great Circle) ha sido elegido para protagonizar Mouse: P.I. For Hire, el próximo juego de disparos en primera persona inspirado en el cine negro de los años treinta.

Como se reveló durante el Summer Game Fest, Baker interpretará al investigador privado Jack Pepper, protagonista principal del juego, un antiguo héroe de guerra convertido en detective en un mundo donde el peligro acecha en la más pequeña madriguera de ratón. Su aventura comienza con una damisela en apuros, aparentemente típica, pero a medida que el investigador privado Pepper empieza a explorar los rincones de Mouseburg, la trama se desata en una compleja red de intrigas que incluye asesinatos, corrupción y los enemigos más inesperados.

Troy Baker ha recibido múltiples reconocimientos de la industria, incluyendo The Game Awards, DICE Awards y cinco nominaciones a los premios BAFTA a Mejor Actuación. Además de videojuegos, Troy ha colaborado con David Fincher en la serie ganadora de un Emmy, Love, Death & Robots, y aparece en la adaptación de HBO de The Last of Us, creada por Craig Mazin y Neil Druckmann. A finales de este año, Troy repetirá su papel en el próximo Death Stranding 2: On the Beach de Hideo Kojima, junto a Norman Reedus y Léa Seydoux.

Mouse: P.I. For Hire es un juego de disparos en primera persona crudo y con un fuerte componente noir, inspirado en los dibujos animados clásicos de los años treinta. El estilo visual monocromático de la animación se creó con las mismas técnicas de la época. Como el investigador privado Jack Pepper, descubrirás que una ciudad corrupta, llena de delincuentes y peligros, es solo un anticipo de lo que está por venir. Explora la ciudad de inspiración noir, repleta de bandas armadas, mafias y personajes del lado oscuro, para descubrir los secretos de Mouseburg. El juego tiene previsto su lanzamiento este año.