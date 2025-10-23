Mouse: P.I. For Hire ha sido atrasado para inicios del 2026

A mitad de año conocimos que Troy Baker (The Last of Us, Indiana Jones and the Great Circle) ha sido elegido para protagonizar Mouse: P.I. For Hire, el FPS inspirado en el humor negro y las caricaturas de los años treinta. Ahora, PlaySide —la desarrolladora del juego— ha revelado que Mouse: P.I. For Hire ya no saldrá en el 2025.

¿Cuándo sale o será el lanzamiento de Mouse: P.I. For Hire?

Ahora, el lanzamiento de Mouse: P.I. For Hire ha quedado planeado para algún momento de los primeros meses del 2026. Este juego estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 5, consolas Xbox de anterior y actual generación y PC vía Steam. Esperamos que durante la gala de los The Game Awards, la cual se llevará a cabo el 11 de diciembre, PlaySide podría anunciar la fecha de lanzamiento del esperado FPS de caricatura.

Mouse: P.I. For Hire es un juego de disparos en primera persona crudo y con un fuerte componente noir, inspirado en los dibujos animados clásicos de los años treinta. El estilo visual monocromático de la animación se creó con las mismas técnicas de la época. Como el investigador privado Jack Pepper, descubrirás que una ciudad corrupta, llena de delincuentes y peligros, es solo un anticipo de lo que está por venir. Explora la ciudad de inspiración noir, repleta de bandas armadas, mafias y personajes del lado oscuro, para descubrir los secretos de Mouseburg. El juego tiene previsto su lanzamiento este año.

Vía: Gematsu