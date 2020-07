Mr. Driller DrillLand – Reseña

Probablemente sucedió así: a finales de los años noventa, un desarrollador de Namco se encontraba jugando el clásico Dig Dug. ¿Lo recuerdan? Es un juego de los ochenta para NES y arcade en el que excavamos para derrotar a los enemigos con un inflador. Pues bien, ese desarrollador seguramente se dijo a sí mismo: “este juego sería mejor si lo mezclamos con Tetris.” Así creemos que nació Mr. Driller, una exitosa y divertida serie de juegos de puzles que ahora nos deleita con su última entrega: Mr. Driller DrillLand.

Este nombre seguramente le es familiar a algunos jugadores veteranos. Probablemente lo vieron en alguna revista o tienda de importación hace casi dos décadas. Esto es porque Mr. Driller DrillLand no es realmente un nuevo juego. Es un ‘remake’ con mejores gráficos del título que fue lanzado para GameCube en 2002. Sin embargo, es la primera vez que podemos disfrutarlo oficialmente en Occidente, pues la versión original nunca salió de Japón.

Conceptualmente, los juegos de Mr. Driller son muy sencillos. Comenzamos en lo alto de un escenario vertical y debemos ir excavando los bloques para llegar a la parte inferior. Al destruir un bloque, la gravedad hace lo suyo y los demás caen. Cuando cuatro bloques del mismo color se unen, desaparecen, creando reacciones en cadena que nos dan más puntos. Pero los bloques también pueden caer encima de Susumu Hori —el adorable protagonista— por lo que debemos tener mucho cuidado.

Explicado de esta forma, parece muy sencillo. ¿Qué nos impide cavar en línea recta hasta abajo? Para comenzar, el aire se nos va acabando y debemos recolectar cápsulas por el camino para restablecerlo. Pero eso no es todo. Destruir un bloque elimina también los bloques adyacentes del mismo color. Esto termina creando una dificultad inesperada que requiere cierta estrategia.

El Mr. Driller DrillLand original fue el quinto título de la saga. Para entonces, ya tenía toda una historia y elenco de personajes detrás. La trama de este juego lleva a Susumu, su perro, sus amigos y su padre —Taizo Hori, protagonista de Dig Dug— a un parque de diversiones subterráneo. Mientras participan de las atracciones se van desvelando los macabros planes del misterioso dueño de este lugar.

La historia es supremamente sencilla, con revelaciones y un sentido del humor muy básicos. Es perfecta para niños, tal como sugiere su adorable, pero infantil estilo visual. De hecho, los diseños, música y tono general recuerdan bastante a series de anime de los años setenta. Escuchar la canción introductoria nos trae recuerdos nostálgicos de obras como Astro Boy y Meteoro.

¡Que ese tono no los engañe! Mr. Driller DrillLand es un juego difícil. Aunque no lo parece inicialmente, sobrevivir se puede volver bastante complicado a medida que nos acercamos a la meta de cada nivel. Superar una atracción requiere reflejos perfectos para evitar los bloques que nos caen encima y cambiar nuestros planes en un instante cuando necesitamos aire de urgencia y corremos el riesgo de quedar atrapados.

Afortunadamente, esta versión incluye un Modo Casual (fácil) junto al Modo Clásico que conserva la dificultad del original. Esta dificultad menor no nos va a regalar ninguna victoria, pero hará la experiencia menos frustrante. También podemos usar los puntos adquiridos para comprar ayudas, como vidas extra, que servirán para superar las atracciones.

¡Ah! ¡No hemos hablado de las atracciones! Cada una de ellas es un modo de juego diferente, que incluye cambios muy interesantes respecto a la fórmula original de Mr. Driller. Drill Land World Tour, una parodia del ‘It’s a Small World’ de Disneylandia, es el modo de juego básico en el que podemos elegir personaje (y tiene una canción que te hará sangrar los oídos de tanto repetirla).

Star Driller incluye bloques especiales que desaparecen o crean diferentes efectos al azar. Drindy Adventure es una parodia de Indiana Jones que agrega trampas y en la que los bloques no desaparecen. En Horror Night House tenemos que encontrar agua bendita para destruir los bloques que están poseídos por fantasmas. Por último, en The Hole of Druaga —una parodia de otro viejo juego de Namco— podemos encontrar poderes, llaves y enemigos que le dan una estructura de juego de aventuras.

Esta variedad le da mucho valor a este título y demuestra la creatividad que existe detrás de un sistema de puzles tan básico en apariencia. Al terminar las cinco atracciones podemos enfrentar al jefe y ver los créditos, pero Mr. Driller DrillLand no termina ahí. Las atracciones aumentan de dificultad y debemos repetir el ciclo cinco veces para llegar al verdadero final.

Por si fuera poco, tiene un par de modos multijugador competitivos hasta para cuatro jugadores: Carrera y Batalla. ¡Es el paquete completo! Bueno, casi. Tristemente, no tiene modo en línea y, en el caso de Nintendo Switch, solo se pueden jugar en la misma consola.

Si hay un problema con Mr. Driller DrillLand, está en su localización. El idioma español latinoamericano está disponible, el cual cambia los textos del juego, pero no las voces, que solo están en japonés. También encontramos una gran cantidad de pantallas que mezclan idiomas y es común ver menús en inglés aunque hayamos elegido el español. Incluso hay opciones que tienen los nombres en japonés (romaji). Esto puede ser un problema para los más pequeños, pero nada que no puedan superar con la colaboración de un adulto.

Mr. Driller DrillLand 7.9/10 Nota Lo que nos gustó -Sistema de juego sencillo y divertido con complejidades ocultas.

-La variedad que ofrecen las diferentes 'atracciones.'

-Tono colorido y alegre presente en todos los aspectos del juego.

-Perfecto para partidas cortas ocasionales. Lo que no nos gustó -Su tono infantil puede alejar a cierto público.

-Algunos problemas en la localización al español.

-Un par de canciones repetitivas y algo fastidiosas. En resumen Son realmente pocas las cosas 'malas' que se podrían decir de Mr. Driller DrillLand. Este divertido juego de puzles tiene muy claro lo que tiene que hacer y lo logra a la perfección. Es verdad que su tono tan infantil puede engañar respecto a su contenido, pues sus puzles —a pesar de lo divertidos que resultan— pueden ser endemoniadamente complicados. Su variedad de atracciones, modos multijugador y partidas que se prestan para sesiones de juego cortas lo hacen perfecto para casi cualquier momento y puede ser disfrutado tanto por jugadores 'casuales' como 'hardcore.'

Reseña hecha con una copia digital de Mr. Driller DrillLand para Nintendo Switch brindada por Bandai Namco Entertainment.