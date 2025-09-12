Mucho poder en las manos de directores y productores afecta la libertad creativa musical de los juegos, según Nobuo Uematsu de Final Fantasy

El legendario compositor Nobuo Uematsu, reconocido por su longevo trabajo en Final Fantasy, vuelve a demostrar su desacuerdo con la música «tipo Hollywood» que utiliza muchos de los videojuegos modernos. A Uematsu –quien en octubre del año anterior aclaró un malentendido sobre su retiro– no le parecen interesantes las bandas sonoras que intentan ser películas, pues cree que los compositores debe tener libertad para hacer algo que solo ellos puedan hacer.

El compositor japonés sugiere que los músicos de videojuegos están perdiendo su libertad creativa bajo la creciente presión de los directores y productores.

“No me atrevería a llamarlo estancamiento, pero creo que los directores y productores tienen demasiado poder, incluso en lo que respecta a la música. Incluso ahora, los compositores de videojuegos no pueden expresar su opinión libremente, y por mucho conocimiento musical o habilidades técnicas que posean, siguen en una posición en la que les resulta difícil expresar lo que piensan. Casi no hay productores de videojuegos con un amplio conocimiento del entretenimiento mundial y familiarizados con una amplia variedad de géneros musicales, así que todo les vale, siempre que suene como la banda sonora de una película de John Williams”.

‘Liberi Fatali’ es la primera pieza musical que Nobuo Uematsu escribió para una orquesta real.

Uematsu menciona a uno de sus artistas favoritos, Elton John, quien «a pesar de tener que ser consciente del éxito comercial, siguió haciendo buena música incluso después de lanzar sus obras maestras en los años setenta. En ese sentido, creo que aún hay mucho por hacer». A pesar de las circunstancias abrumadoras, Uematsu sugiere que los músicos deberían buscar siempre nuevas formas de expresión, ya que eso es precisamente lo que mantiene la música interesante y atractiva.

«Si haces lo mismo que John Williams y te conformas con eso, no obtendrás nada más. Ahora bien, ¿qué pasaría si alguien le pusiera un poco de techno? ¿Qué tipo de sonido se convertiría entonces? Creo que sería una buena manera de abordar la música».

Uematsu señala que esta negación a ir más allá también se refleja en los propios sonidos modernos. «El enfoque generalizado es usar sonidos relajantes de sintetizador digital con un secuenciador, sin dejar que rompa ese molde. Francamente, ahora hay menos ‘cosas raras'».

Vía: Automaton