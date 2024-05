Mullet MadJack – Reseña

Los anime lanzados en formato OVA (adaptación original para video) durante los años 80 tenían una ‘vibra’ muy marcada y especial. Las luces de neón, ciudades ciberpunk, violencia extrema y el horror corporal definieron esta era y crearon una estética que muchos títulos modernos —como el genial Cyber Shadow— tratan de imitar con reverencia. Otro de ellos es Mullet MadJack, un juego del estudio brasileño Hammer95 que lleva estos elementos al intenso juego de disparos en primera persona que analizaremos en esta reseña.

Debería decir de una vez que este juego tiene elementos de ‘roguelike’. Este subgénero es muy popular, pero también nos estamos sintiendo saturados por estos títulos. Afortunadamente, esos elementos no hacen que tengamos que iniciar el juego desde el comienzo cada vez que perdamos la vida.

Es el año 2095 y la influenciadora más popular del Internet ha desaparecido. Ha sido secuestrada por un ejército de robots billonarios. Para rescatarla, la organización Peace Corp. llama a un Moderador para que acabe con ellos. Esto no es solo una operación de rescate. También es un popular show. El Moderador solo tiene 10 segundos de vida y si quiere que los espectadores lo premien con los ‘me gusta’ que le dan más tiempo para cumplir su misión, tiene que matar a los robots que encuentre en su camino.

10 segundos para vivir

Este bizarro concepto se presta para una jugabilidad rápida y emocionante. Si no derrotamos un enemigo en 10 segundos, perderemos la vida, progreso y mejoras. Eso hace que tengamos que correr a toda velocidad, reaccionando velozmente a lo que ocurre y sin detenernos a pensar en tácticas o estrategias.

Los elementos de ‘roguelike’ se comienzan a notar al final de cada sección de Mullet MadJack. Vamos subiendo los pisos de un rascacielos y cada vez que llegamos al final de uno (algo que solo toma alrededor de un minuto) nos darán a elegir entre tres mejoras para el personaje. Estas pueden ser nuevas armas, bonificaciones de segundos por eliminar enemigos de ciertas maneras, resistencia a ciertos peligros y más. Hay un jefe o sección especial cada 10 pisos y si morimos en algún momento del recorrido, nos devolverán al primer piso de ese bloque. Es decir, si morimos en el piso 35 volvemos al piso 30 y si nos derrotan en el 68 caemos hasta el 60.

Eso elimina una de las mayores frustraciones de los juegos tipo ‘roguelike’. Repetir hasta 10 pisos no se siente como una carga demasiado grande porque solo toma alrededor de 10 minutos. Si nos cuesta mucho superar una sección, el juego ofrece otras opciones de dificultad que aumentan el contador a 15 segundos y aumenta el tiempo que nos da eliminar cada enemigo, lo cual lo hace más llevadero. El mapeado de cada piso se genera aleatoriamente y las diferentes armas y mejoras que podemos recibir le dan variedad a la experiencia.

Pero esa variedad no es suficiente.

Robots billonarios y trampas mortales

El mayor problema de Mullet MadJack es que, a pesar de lo corto que es y de su intensa jugabilidad, sí se puede hacer repetitivo. No importa el piso en el que estemos ni las mejoras que tengamos, todo se siente demasiado similar. Cada diez pisos se agregan nuevas trampas, mejoras y a veces un nuevo enemigo, pero nada de eso aporta nada sustancial a la experiencia y lo que hacemos en el piso 80 es lo mismo que hacíamos en el piso 2.

Tampoco ayuda que los escenarios no solo son muy parecidos entre sí, son prácticamente idénticos. La estructura de los cuartos se repite mucho, no hay gran variedad de trampas y los diferentes tipos de enemigos no influencian demasiado la acción. Tampoco hay diferencias estéticas importantes entre pisos, cambiando solo detalles de iluminación y los jefes, cuyas peleas también son similares entre sí.

Las mejoras que conseguimos tampoco aportan suficiente variedad. Hay algunas interesantes y se pueden crear combinaciones útiles, pero no se pueden hacer verdaderos ‘builds’ que cambien la forma de jugar o permitan expresar creatividad.

Es por eso que una sorpresiva secuencia de francotirador, una corta zona en la que exploramos con calma la habitación del protagonista a mitad del juego y el combate contra el jefe final a bordo de un auto son tan bienvenidas. Entiendo que este juego, acertadamente, no quiere “abarcar demasiado” y normalmente aplaudiría que haya mantenido un enfoque en lo que quiere hacer, pero eventualmente se torna aburrido.

Retrotaku

Todo eso suena mal, pero Mullet MadJack tiene otros dos aspectos muy positivos que ayudan a equilibrar la balanza en su favor. El primero es la sensación de control. El Moderador se mueve a una gran velocidad, pero es fácil realizar movimientos precisos y los disparos se sienten muy bien, incluso cuando tienen retroceso. El control nos “impulsa” siempre hacia adelante y las ocasiones en que nos sentimos desubicados o sin opciones son casi inexistentes.

El otro aspecto positivo y mi elemento favorito del juego es su estética. La ambientación ciberpunk ochentera con melodías synthwave pueden parecer un poco sobreutilizadas en los videojuegos recientemente, pero sigo sin cansarme de ellas y les doy la bienvenida. De hecho, pocos juegos que las usan lucen tan bien como en este.

Como ya dije al comienzo de esta reseña, Mullet MadJack se inspira en los OVAs de ‘anime’ de los 80 y 90 y de verdad cumple con el cometido de recordarnos clásicos como Bubblegum Crisis, Battle Angel Alita, Genocyber y Cyber City Oedo 808. Tampoco podían faltar las referencias a otros nombres importantes del ciberpunk como Akira e hitos culturales de los años ochenta como Robocop, Terminator, los peinados tipo ‘mullet’ y el hiperconsumismo.

Ah sí, este juego también es una parodia del capitalismo. Pero no es una que funcione muy bien. El juego nos pone en contra de billonarios robot, pero la misma empresa que supuestamente nos ayuda a eliminarlos nos pone en una especie de ‘reality webshow’ mortal. Se burla de lo que estamos dispuestos a hacer por artículos de lujo pero es el jefe final el que critica directamente la sociedad hiperconsumista a la que pertenecemos.

Son ideas que, por separadas, son muy buenas. Pero combinar todo esto de una forma tan absurda no funciona. Si hay un mensaje, se pierde entre la ridícula mezcla de sus partes narrativas.

Intenso pero repetitivo

Mullet MadJack es una experiencia irregular, pero positiva. La intensidad inigualable que ofrece gracias a su límite de tiempo se presta para partidas muy divertidas y emocionantes, pero tal vez sea mala idea jugar mucho tiempo seguido o comenzaremos a notar lo repetitivo que es. A pesar de sus defectos, lo recomendamos mucho a amantes de los FPS vieja escuela y a nostálgicos de la estética anime ciberpunk ochentera.

Mullet MadJack 6.8/10 Nota Lo que nos gustó - Excelente estética y ambientación inspirada en los OVAs de anime ciberpunk de los 80.

- Ofrece partidas muy intensas y emocionantes.

- Detalles retro agradables como el 'unboxing' del juego. Lo que no nos gustó - Niveles y enemigos muy repetitivos.

- Temática confusa. En resumen Mis primeras partidas con Mullet MadJack fueron supremamente emocionantes y adictivas. Pero eventualmente, con el paso de los niveles, comenzó a hacerse repetitivo a pesar de su corta duración (6 - 8 horas). Su temática, que trata de ser crítica del capitalismo y el hiperconsumismo, se pierde dentro de sus propias metáforas. Afortunadamente, su genial estética ochentera y excelente banda sonora fueron los elementos que me hicieron seguir adelante a pesar de sus problemas y me descubrí a mi mismo sonriendo satisfecho cuando llegué al final.

Reseña hecha con una copia digital de Mullet MadJack para Steam brindada por Hammer95.