Multiversus: el Gigante de Hierro ha sido removido por roto

Multiversus, el ‘crossover’ que enfrenta a personajes de las franquicias de Warners Bros. lleva apenas una semana desde su lanzamiento y ya la comunidad ha encontrado combos o estrategias con los diferentes personajes iniciales del juego. Sin embargo, algunas de estas pueden estar rompiendo el competitivo. Uno de estos personajes que ha roto a Multiversus es el Gigante de Hierro, luchador que ha sido removido del juego para recibir ajustes.

¿Por qué ha sido removido el Gigante de Hierro de Multiversus?

El gigante de hierro y los combos infinitos khan sido todo un reto para Player First Games. Ya que, esta no es la primera vez que ellos remueven un personaje temporalmente. Cuando Multiversus se encontraba en su etapa beta, los desarrollares tuvieron que remover a LeBron debido a un Bug. Adicionalmente, la comunidad —que reporto lo roto que estaba el Gigante de Hierro en Multiversus—ya había baneado a personajes en diferentes eventos por razones similares.

pic.twitter.com/bNlD6IPV1S — Gooby (@GoobyMVS) June 4, 2024 Este es tan solo uno de los combos infinitos que matan de un solo golpe (TOD) que tenía el Gigante de Hierro antes de ser removido de Multiversus.

Adicional al ejemplo anterior, el Gigante de Hierro contaba con otros tres combos infinitos en el parche actual de Multiversus. Cabe resaltar que, según la comunidad, varios de estos combos infinitos del Gigante de Hierro en Multiversus tenían una ejecución bastante sencilla.

¿La comunidad cómo ha recibido la noticia?

Cabe resaltar que, la comunidad de Multiversus no ha visto con buenos ojos que el Gigante de Hierro hubiera sido removido del juego. Esto debido a que, el personaje ya no está disponible en ningún modo. Adicionalmente, hay gente que ha pagado dinero por el uso del personaje en el juego o algunos de sus elementos cosméticos. Sin lugar a duda es nuevo que una desarrolladora de un juego de pelea tome este camino. Así que será interesante ver que tan bien les funciona y cuánto tiempo restan en «arreglar» a este personaje, que no es el único del juego que necesita ser ajustado.

Fuente: cuenta oficial de Multiversus en X, antes Twitter.