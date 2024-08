Multiversus: estos son los movimientos de pelea de Beetlejuice

Hace un par de semanas nos enteramos que han encontrado referencias a Barbie y Harry Potter en el código de Multiversus. Ahora, Warner Bros. Games ha revelado un nuevo tráiler de la segunda temporada de Multiversus, el cual presenta cómo pelea Beetlejuice.

¿Cómo pelea Beetlejuice en Multiversus?

Beetlejuice también tendrá un par de trajes alternativos disponibles para su compra.

Player First Games ha revelado que el estilo de pelea de Beetlejuice en Multiversus es «Asesino». Así que por lo que podemos ver en el tráiler, Beetlejuice parece tener una fuerte capacidad para noquear a sus oponentes por arriba. Junto con la llegada de Beetlejuice a Multiversus , Player First Games agregará nuevos trajes. Algunos de estos vestirán a diferentes personajes de Beetlejuice.

¿Cuándo estará disponible Beetlejuice en Multiversus?

Si se preguntan cuándo estará disponible Beetlejuice, les contamos que el lanzamiento del segundo personaje de la temporada dos de Multiversusestá programado para el martes 20 de agosto de 2024. Cabe resaltar que —a diferencia que con el Agente Smith— Beetlejuice que no podrá desbloquear en el modo PvE. Esto debido a que Player First Games han declarado que no bloquearán más a los personajes detrás de ese modo debido a los comentarios de los fans. La primera temporada de Multiversus introdujo a Joker, Jason Voorhees de Viernes 13 y al Agente Smith de Matrix.

En nuestra reseña de Multiversus dijimos que en un año el juego de Player First Games ha tenido una evolución que lo ha llevado a tener una experiencia más amable con los jugadores casuales, pero con una fuerte monetización que no se ve reflejada en una cantidad y calidad de elementos para la compra. Para conocer nuestra opinión completa sobre la versión final de Multiversus, los invitamos a leer nuestra reseña en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Multiversus en YouTube