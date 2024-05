Multiversus: Jason Voorhees y el Agente Smith se unen a la lucha

Hace un año conocimos que la beta de Multiversus dejaría de funcionar en línea. Ahora, a unos cuántos días de su estreno oficial, Warner Bros. Games ha revelado el tráiler de lanzamiento de Multiversus. Este no solo confirma su fecha de estreno, sino que también revela a dos nuevos luchadores que harán parte del grupo inicial de personajes seleccionables.

Jason Voorhees de Viernes 13 y el Agente Smith de The Matrix se unen al grupo de personajes de Multiversus

El oficial Banana y el Guasón son dos de los personajes que Warner Bros. Games ha presentado en las últimas semanas. A ellos se unirán, cuando salga la versión definitiva de Multiversus, Jason Voorhees de Viernes 13 y el Agente Smith de The Matrix. Por lo visto en el tráiler, Jason será un personaje cuyo tamaño destaca en comparación con el de los otros personajes. Por otro, lado el Agente Smit parece tener un tamaño más parecido al de otros luchadores.

Desafortunadamente, en el tráiler de lanzamiento de Multiversus no pudimos apreciar la jugabilidad de estos dos luchadores. No obstante, el vídeo revela que estos dos villanos podrían hacer equipo con el Guasón en el modo PvE del juego de Player First Games.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión final de Multiversus?

Sí se preguntan cuál es la fecha de lanzamiento de la versión final de Multiversus, les contamos que este juego llegará el martes 28 de mayo de 2024. Este juego estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam. Para conocer las novedades que llegarán con el lanzamiento de la version final de Multiversus, les recomendamos seguir el siguiente enalce.

Deben estar pendientes, ya que en GamerFocus les traeremos toda la información concerniente a este juego de pelea que enfrenta a los personajes más iconicos de las propiedades intelectuales de Warner Bros.

Fuente: canal oficial de Multiversus en YouTube