¿Conocen al desarrollador español Locomalito? Deberían. Este talentoso individuo nos ha regalado —literalmente— juegos estilo retro como Gaurodan, The Curse of Issyos y el genial Maldita Castilla (cuya versión para PS4 reseñamos aquí). Ahora está de regreso con Mutants from the Deep, un título que llega para una plataforma muy especial.

Así es. Mutants from the Deep no será solo un juego inspirado en los clásicos de Konami para la legendaria computadora MSX, sino que es un título para MSX. Además de existir como un cartucho de 64k para esa plataforma, podremos descargarlo legalmente y jugarlo en un emulador.

Pero tranquilos. También podrán descargar gratis la versión para PC.

Aquí podremos controlar a Marcelo el buceador y Marila la sirena. Es un título de disparos en el que podremos atacar en ocho direcciones para enfrentar los peligros de las profundidades marinas. Contará con dos historias diferentes, un final especial y tiendas en las que podremos mejorar nuestro equipo. Tendremos que pasar todo el juego (alrededor de 25 minutos) con una sola barra de vida. La música será de Gryzor87.

La versión para MSX del juego gratis Mutants from the Deep estará disponible el 13 de mayo de 2021. La versión para PC se hará esperar hasta el 27 de mayo. Podrán descargarlo aquí.

Fuente: Locomalito