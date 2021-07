A mediados de 2019, Devolver Digital nos presento un curioso juego llamado My Friend Pedro. Este es un título de disparos en 2D que nos gusta describir como «un ballet de violencia», pues el objetivo es acabar con los enemigos con los movimientos más elaborados y vistosos posibles. Esta divertida experiencia también llegará a teléfonos celulares y tabletas mediante My Friend Pedro: Ripe for Revenge.

Este no es un ‘port’ del título original que podemos disfrutar en Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC (y cuya reseña pueden leer aquí). My Friend Pedro: Ripe for Revenge será un juego gratis con una jugabilidad y estilo visual diferentes, perfecto para las pantallas táctiles de nuestros teléfonos celulares.

Como pueden notar, este título tendrá un diseño de personajes «chiquito y cabezón» (que los japoneses llaman ‘chibi’ o ‘SD’). Por lo visto en el tráiler, parece que varios niveles serán ‘auto-runners’ en los que podemos parar el tiempo tocando la pantalla para decidir hacia dónde disparar o saltar. También vemos escenarios en los que controlaremos una motocicleta.

Podremos descargar el juego My Friend Pedro: Ripe for Revenge completamente gratis cuando esté disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android el 5 de agosto de 2021. Podemos registrarnos ya para cualquiera de las dos plataformas en el sitio web oficial del juego.

No parece que vayamos a tener que preocuparnos mucho por las microtransacciones. Según Devolver, habrá un único pago para desbloquear un modo extra llamado ‘Blood Rush’ y eso sería todo.

Fuente: canal oficial de Devolver Digital en YouTube