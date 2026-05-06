My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco ha revelado cuándo llega Nana Shimura al juego

Bandai Namco ha confirmado la identidad del nuevo personaje que se une al plantel de My Hero Academia: All’s Justice. Se trata de Nana Shimura, la séptima usuaria del don conocido como One For All y mentora de All Might. Ella es conocida por su habilidad única de vuelo, elemento que será clave en su estilo de combate en el arena fighter de Bandai Namco.

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¿Cuándo estará disponible Nana Shimura en My Hero Academia: All’s Justice?

Those who smile are the strongest.

Nana Shimura arrives in MY HERO ACADEMIA: All's Justice very soon!



Release date (PS & XSX): May 7th 0:00 local

Release date (STEAM): May 6th 15:00 PDT#MHA #MHAAJ pic.twitter.com/vGr557YdpO — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) May 6, 2026

El debut de Nana Shimura en My Hero Academia: All’s Justice está programado para esta misma semana. Según la desarrolladora japonesa, la séptima portadora del OFA estará disponible para los usuarios de PC (Steam) a partir de hoy miércoles 6 de mayo. Por otra parte, los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X recibirán al personaje el jueves 7 de mayo.

El contenido podrá adquirirse de forma individual o como parte del Pase de Temporada, el cual tiene un costo de 24.99 USD o $80.900 COP según la tienda de Steam. Nana Shimura la segunda incorporación de este pase de temporada, siguiendo los pasos de Star and Stripe, quien llegó al juego poco después de su lanzamiento en febrero de 2025.

En nuestra reseña de My Hero Academia: All’s Justice dijimos que este es sin lugar a dudas el mejor juego que adapta la obra de Horikoshi. Ya que, su sistema de combate cuenta con una gran evolución en comparación con entregas anteriores y, aunque presenta fallos y algunas de las misiones en los nuevos modos son repetitivas, compensa estas debilidades con una adaptación aceptable de los dones en su sistema de combate y un bien ejecutado sistema de cambio activo de compañeros. Para conocer nuestra opinión completa sobre este nuevo juego de My Hero Academia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: @BandaiNamcoUS