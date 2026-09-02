My Hero Academia: All’s Justice, esta es la fecha de llegada del personaje DLC Izuku Midoriya Overlay Full Style al juego

Bandai Namco y la desarrolladora Byking han anunciado de manera oficial el lanzamiento del nuevo personaje descargable (DLC) para el juego My Hero Academia: All’s Justice. Se trata de Izuku Midoriya Overlay Full Style, el tercer contenido descargable de pago que llega para aumentar la plantilla de luchadores del título de combate, el cual adapta la batalla final del manga y anime de My Hero Academia.

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¿Cuándo estará disponible Izuku Midoriya Overlay Full Style en My Hero Academia: All’s Justice?

El personaje descargable (DLC) Izuku Midoriya Overlay Full Style se lanzará oficialmente este 3 de septiembre. Los jugadores podrán adquirir a este personaje de forma individual por un precio de $4.99 dólares, o bien obtenerlo como parte del Pase de Temporada (Season Pass), el cual tiene un costo total de $24.99 dólares.

Además de este lanzamiento, Bandai Namco y Byking confirmaron que el Pase de Temporada de My Hero Academia: All’s Justice incluirá dos personajes adicionales de pago que llegarán próximamente: uno programado para la temporada de invierno de 2026 y otro para el segundo trimestre del 2027. De igual forma, los desarrolladores tienen planeado añadir a la plantilla dos nuevos personajes —aún sin anunciar— jugables de manera completamente gratuita.

En nuestra reseña de My Hero Academia: All’s Justice dijimos que este es sin lugar a dudas el mejor juego que adapta la obra de Horikoshi. Ya que, su sistema de combate cuenta con una gran evolución en comparación con entregas anteriores y, aunque presenta fallos y algunas de las misiones en los nuevos modos son repetitivas, compensa estas debilidades con una adaptación aceptable de los dones en su sistema de combate y un bien ejecutado sistema de cambio activo de compañeros. Para conocer nuestra opinión completa sobre este nuevo juego de My Hero Academia, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco