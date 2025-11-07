My Hero Academia: All’s Justice, estas son los modos que tendrá el nuevo juego que adapta obra de Kōhei Horikoshi

Bandai Namco y Byking han presentado un tráiler de 12 minutos que profundiza en los modos que tendrá el videojuego My Hero Academia: All’s Justice. Este es el más reciente juego que se encargará de adaptar el arco final del manga de Kōhei Horikoshi

El nuevo tráiler de My Hero Academia: All’s Justice en japonés, lo pueden ver en el siguiente enlace.

Este título, como es de esperarse, cuenta con un modo historia. Este modo invita a los jugadores a revivir la batalla final que se transmite actualmente en la temporada final del anime de My Hero Academia, pero desde una perspectiva única y centralizada en las propias acciones del jugador. Adicionalmente, My Hero Academia: All’s Justice cuenta con un modo historia original.

¿Cuáles son los modos que tendrá My Hero Academia: All’s Justice?

El Team Up Mission es un modo de entrenamiento en un espacio virtual con un guion original, creado con el apoyo de Kōhei Horikoshi, autor del manga My Hero Academia. Aquí, el jugador elige a un estudiante de la Clase 1-A, como Deku, y forma un equipo con sus compañeros para experimentar la vida de héroe. Este modo utiliza los Quirks de cada personaje para diversas acciones, desde el movimiento rápido por la ciudad hasta la exploración y el combate eficiente. Además de las misiones principales de entrenamiento, los jugadores pueden disfrutar de misiones secundarias que se activan teniendo conversaciones con otros personajes o dedicarse a coleccionar cartas ocultas.

Una vez completado el Team Up Mission, se desbloquean dos modos adicionales:

Archives Battle : permite a los jugadores revivir batallas icónicas de la historia original, como el enfrentamiento de Deku, Todoroki e Iida contra Stain, o la intensa lucha de Endeavor y Hawks contra el High-End Nomu.

: permite a los jugadores revivir batallas icónicas de la historia original, como el enfrentamiento de Deku, Todoroki e Iida contra Stain, o la intensa lucha de Endeavor y Hawks contra el High-End Nomu. Hero’s Diary: ofrece momentos nunca antes vistos de la vida diaria de los estudiantes de la Clase 1-A. Con actuaciones de voz que revelan interacciones y episodios inéditos (incluyendo exploraciones, batallas y movimientos de parkour), el modo introduce combinaciones inesperadas de personajes, como Mineta, Ashido y Koda practicando juntos,

Es interesante conocer que tanto profundiza Kōhei Horikoshi en estas colaboraciones y ver si realmente aportan algo al lore o si es simplemente “fan service” para impulsar un poco las ventas del juego entre el público objetivo.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube