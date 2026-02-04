My Hero Academia: All’s Justice – Reseña (PC)

Tras la conclusión definitiva del manga y el anime de My Hero Academia, Bandai Namco y el estudio desarrollador Byking han buscado ofrecer una experiencia que le haga justicia al final de la obra de Kōhei Horikoshi. My Hero Academia: All’s Justice es la evolución definitiva de la serie One’s Justice, la cual adapta el arco de la “Guerra Final” con nuevas dinámicas de mundo abierto y sistemas de combate refinados. Este título llega tras un periodo extenso desde la entrega anterior, lo que ha permitido al equipo de desarrollo expandir drásticamente el plantel de personajes y los modos de juego. Así que, en nuestra reseña de My Hero Academia: All’s Justice conoceremos todo lo que tiene el juego que adapta el arco final de My Hero Academia para sus fanáticos.

La historia nos muestra el punto de vista de héroes y villanos en la guerra final

La campaña principal de My Hero Academia: All’s Justice se centra exclusivamente en el arco de la Guerra Final, el punto culminante donde el destino de la sociedad de héroes se decide en un enfrentamiento a gran escala que involucra a todos los héroes de Japón. La historia se desarrolla mediante una estructura de episodios que fragmenta el conflicto en diversos frentes. Es así que podremos elegir entre diferentes rutas o hilos argumentales. Esto permite experimentar los enfrentamientos de personajes principales como Deku, Bakugo y All Might, pero también otorga espacio a figuras secundarias como Gentle Criminal y, por supuesto, algunos de los estudiantes de la Clase 1-A.

Además de los combates —los cuales cuentan con diálogos que nos sumergen en la historia—, gran parte de la trama se narra a través de escenas, que emplean imágenes estáticas y escenas extraídas directamente del anime de Bones. No obstante, los momentos de mayor impacto emocional y las batallas clave han sido recreados íntegramente con el motor gráfico del juego. Cabe resaltar que la dificultad en este modo es progresiva y, para el final del juego, los requerimientos de victoria y los patrones de ataque de los enemigos requerirán del uso de las diferentes mecánicas defensivas del juego. Es precisamente el sistema de combate y su profundidad uno de los grandes diferenciadores con respecto a las entregas anteriores, el cual detallaremos más adelante.

No todo son peleas…

Además del modo historia, All’s Justice cuenta con diferentes modos de juego que expanden la vida útil del título para un público más global y a la vez ofrece una perspectiva variada sobre el mundo de la obra de Horikoshi. Esto mediante la exploración de un espacio abierto y las diferentes interacciones con otros personajes. Entre los modos de My Hero Academia: All’s Justice, donde se encuentran los ya acostumbrados entrenamiento, Vs. local y el modo en línea— destacan las misiones de equipo. Este es el modo más innovador del juego, en el cual los jugadores están en una ciudad virtual creada por Mei Hatsume, diseñada como un espacio de entrenamiento para que los estudiantes de la U.A. se preparen para la batalla final.

Desafortundamente, la CPU y sus comportamientos tanto dentro como fuera de los combates dejan mucho que desear.

En este modo, los jugadores pueden recorrer la ciudad, que es un pequeño espacio abierto, para interactuar con otros héroes y reclutarlos para su equipo mientras se cumplen con diversos objetivos. Cada personaje posee habilidades de movilidad únicas que facilitan el desplazamiento por el entorno urbano. Las misiones aquí varían desde enfrentamientos contra hordas de Nomus hasta desafíos contra versiones de Tomura Shigaraki controladas por la inteligencia artificial creada por Mei. Adicionalmente, la salud en este modo no se recupera cada vez que se empieza una pelea. Así que se tendrá que tener una gestión de recursos para comprar objetos que ayuden con la curación de nuestro equipo.

No es un juego de pelea difícil, pero no significa que sea fácil

Los espacios abiertos no son tan grandes como uno se espera y su diseño es algo plano.

Por otro lado, para complementar la historia principal centrada en el final de la serie, en My Hero Academia: All’s Justice hay un modo que permite revivir enfrentamientos icónicos de temporadas pasadas, como el combate en la U.S.J. o la lucha contra Stain, aunque estas misiones se desbloquean progresando en el modo Team Up Missions. Paralelamente, el modo Hero’s Diary ofrece una colección de episodios con un tono más ligero protagonizados por los 20 estudiantes de la Clase 1-A, donde se abordan situaciones como la búsqueda de mascotas extraviadas y otras actividades que, para algunos jugadores no tan experimentados en el género, proporcionan un respiro a la intensidad del conflicto principal. Además, no descartamos que sea un buen camino a seguir para un título con una jugabilidad centrada en misiones más allá de combates.

En cuanto a la jugabilidad, como les contamos en nuestras primeras impresiones, My Hero Academia: All’s Justice es un arena fighter en 3D donde la libertad de movimiento y la interacción con el entorno son parte fundamental a la hora de luchar. El sistema de combate propuesto por Byking se basa en enfrentamientos de equipos de tres personajes que hacen uso de la mecánica de “Cambio Activo”. Esta función permite alternar luchadores en tiempo real para prolongar los combos o proteger a un aliado.

Más de 50 personajes con habilidades únicas

El modo entrenamiento cuenta con las herramientas necesarias para aprender a jugar de forma adecuada.

Sin embargo, el corazón del sistema de combate de My Hero Academia: All’s Justice reside en la gestión de sus tres recursos principales. El medidor Plus Ultra para ataques definitivos, el Rising Action que potencia habilidades tras recibir daño y la Stamina, crucial para la defensa y esquiva. Un agotamiento de esta última provoca un Stamina Break, dejando al jugador vulnerable.

Adicionalmente, aunque no hay comandos en el juego, Byking ha integrado una configuración de control con combos automáticos para principiantes y un denominado “modo manual” para quienes buscan un control total y una optimización precisa de los combos y las habilidades de los más de 50 personajes disponibles en My Hero Academia: All’s Justice.En el apartado técnico, el juego destaca por su fidelidad estética al anime y un sistema de destrucción de escenarios que enfatiza la potencia de los dones y se vuelve un factor cambiante en cada combate.

