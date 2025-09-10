My Hero Academia: The Revo de Porno Graffitti será el opening de la tercera temporada

El estreno de la tercera temporada es a inicios de octubre y la producción del anime ya ha revelado cuál será el último opening que tendrá el anime de My Hero Academia. La revelación de la nueva canción de introducción de Boku no Hero Academia se dio por medio de un nuevo tráiler que por supuesto nos muestra una que otra imagen nueva de la última batallas entre los héroes y villanos del universo creado por Kohei Horikoshi.

El tráiler confirma que la banda de J-pop Porno Graffitti, encargada también del primer tema de apertura de la serie, será la banda encargada de cerrar el ciclo e interpretar The Revo, el último opening de My Hero Academia que veremos cuando sea estrenada la tercera temporada del anime.

¿Cuáles son todos los opening de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Canción Artista o banda The Day Porno Graffitti Peace Sign Kenshi Yonezu Sora ni Utaeba Amazarashi Odd Future Uverworld Make My Story Lenny Code Fiction Polaris Blue Encount Starmaker KANA-BOON No. 1 DISH// Merry-Go-Round MAN WITH A MISSION Hitamuki SUPER BEAVER Bokurano Eve The Revo Porno Graffitti

¿Cuál es la fecha de estreno de la última temporada de My Hero Academia?

Ahora, la producción del anime ha compartido un nuevo arte promocional, el cual nos confirma que el inicio de la batalla final entre héroes y villanos en la temporada final de My Hero Academia será estrenado el sábado 4 de octubre del 2025. Junto con el anuncio de la fecha de estreno de la última temporada de My Hero Academia, la producción del anime lanzó el Ultimate Scene Ranking. Esta es una iniciativa, que busca que los fanáticos de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) de todo el mundo puedan votar por sus escenas favoritas del anime. El periodo de votación estará abierto hasta el 15 de septiembre y los resultados se anunciarán en el estreno de la última temporada de Boku no Hero Academia, el 4 de octubre.

Naomi Nakayama regresa al estudio Bones para dirigir la última temporada. Kenji Nagasaki asumirá el rol de director jefe, mientras que Yosuke Kuroda se encargará nuevamente de los guiones de la serie. En cuanto al diseño de personajes, la responsabilidad recae en Yoshihiko Umakoshi y Hitomi Odashima. La composición musical estará en manos de Yuki Hayashi.