My Hero Academia: Ultra Rumble – Primeras impresiones

El género ‘battle royale’ está teniendo cada día más representantes más allá de títulos ya muy reconocidos Fortnite y Free Fire, esta vez desde la franquicia de My Hero Academia (Boku no Hero Academia). Se trata de My Hero Academia: Ultra Rumble, un juego que estuvo en fase de beta cerrada estos días y que pudimos probar durante un tiempo, por lo que podemos hablar de qué nos ha parecido en estas primeras impresiones.

My Hero Academia Ultra Rumble utiliza hasta ahora partidas con equipos de tres jugadores.

Para entender este juego, lo primero que hay que decir es que no podemos esperar precisamente un Fortnite o algún otro título que se le parezca. En realidad, vamos a ver un mapa más reducido y con solo 24 jugadores que se destaca por los combates con los ‘quirks’ o dones (superpoderes) de los personajes. Por lo tanto, vamos a ver partidas muy rápidas que se acaban en cuestión de unos pocos minutos, un elemento muy atractivo de este título.

Personajes de My Hero Academia Ultra Rumble.

El único modo de juego que tenemos hasta ahora son batallas de equipos de tres integrantes. Estos pueden ser compuestos por cualquier combinación de los ocho héroes y cuatro villanos disponibles sin distinción de sus lealtades: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugou, Ochako Uraraka, Shoto Todoroki, Tusyu Asui, All Might, Cementos, Mt. Lady, Tomura Shigaraki, Dabi, Himiko Toga y Mr. Compress. Todos tienen tres habilidades especiales con cargas y tiempos de reutilización, así como ataques cuerpo a cuerpo estándar. Las habilidades varían entre disparos a distancia, desplazamientos, manipulación de terreno, etc. La idea, como de costumbre, es ser el último equipo en pie.

Cajas con objetos. Abrirlas puede tardar un rato. Objetos que suelta un jugador al ser derrotado.

La jugabilidad de My Hero Academia Ultra Rumble

Hasta ahora hay un único mapa y los jugadores pueden decidir dónde iniciar en él. Estos pueden ir directamente a la acción o buscar objetos escondidos dentro de cofres. Los objetos son pociones de salud o escudos, cartas para subir de nivel algún poder o poderes de otros personajes que solo sirven para generar un efecto pasivo.

Hay que decir que si bien se entiende cómo funciona el sistema de objetos, su manejo es la parte menos atractiva del juego. Básicamente, los objetos se recogen rápidamente para ir al inventario, pero para activarlos hay que hacer demasiados pasos que hacen perder el tiempo. Esto resulta contrario a la jugabilidad frenética de los combates, por lo que es urgente idear una forma de usar rápidamente objetos y subidas de nivel para terminar de mejorar la experiencia.

Puedes iniciar en cualquier parte del mapa.

Más allá de eso, tenemos un juego rápido y sencillo de entender. No pasa mucho tiempo sin enfrentarse a otros equipos y la acción ocurre casi que de forma continua. Todos los jugadores pueden escalar y destruir estructuras, por lo que la interacción con el terreno hace parte de la experiencia. Solo hace falta familiarizarse con las habilidades del personaje que se está usando para tratar de vencer a los oponentes. De lo que vimos, el título tiene muchísimo potencial para dar diversión a sus jugadores.

Solamente habría que mejorar el sistema de apuntado en consolas, el cual es completamente manual. Se puede activar opción de apuntado asistido, pero no se siente mejoría alguna. Trabajar en este punto específico será importante para hacer válida la participación de algunos personajes.

Modo espectador después de perder.

En la parte técnica podemos decir que el multijugador es bastante fluido. No se sienten problemas de conexión en absoluto. A pesar del caos con tantas habilidades que pasan al tiempo, todo se mantiene estable y agradable a la hora de jugar.

Entre las reflexiones que deja probar este juego, es que es muy probable que la gente solo se motive a jugar si es con amigos. Esto está bien, pero puede terminar entorpeciendo un poco su crecimiento. Para evitarlo, habría que dejar más claro que existe el chat de voz y/o habilitar modos de juego en solitario sin equipos.

De cara al futuro, podemos pensar en que el juego debería ir agregando nuevos personajes y nuevos mapas (o al menos hacer cambios ligeros en este).

Bakugou después de ser derrotado.

Concluimos estas primeras impresiones de la beta de My Hero Academia Ultra Rumble con la sensación de que este será un buen competidor en la escena de los juegos ‘battle royale’. Si bien llamará la atención de los fanáticos del anime de My Hero Academia, es posible que otros jugadores se animen a probarlo también. Después de todo, estamos hablando de un juego ‘free-to-play’ que permitirá a cualquiera probar a sus personajes y divertirse al estilo de estos superhéroes.