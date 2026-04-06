Videojuegos

My Hero Academia United Survival es el nuevo juego que adapta el manga de Kōhei Horikoshi

My Hero Academia United Survival es el nuevo juego de Boku no Hero Academia, el cual reemplazará al ya extinto My Hero Ultra Impact.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Las desarrolladoras KLab Games y Gumi han han compartido el primer avance de My Hero Academia United Survival. Este es un nuevo videojuego gratuito (free to play) para dispositivos iOS y Android. El proyecto, que fue mencionado inicialmente en 2022, llegará al mercado global durante el transcurso de este año 2026, con la única excepción de China continental.

Para qué dispositivos saldrá My Hero Academia United Survival

Para centralizar la comunicación, se han habilitado cuentas oficiales en la plataforma X (anteriormente Twitter) en los idiomas inglés y japonés. A través de estos canales se difundirán las actualizaciones de cara al lanzamiento de My Hero Academia United Survival. Adicionalmente, serán reveladas las mecánicas de juego y fechas específicas de disponibilidad regional. Este anuncio coincide con el reciente estreno del videojuego My Hero Academia: All’s Justice para consolas de actual generación y PC. Adicionalmente, recientemente —el pasado 17 de marzo— Bandai Namco cerró los servidores de My Hero Ultra Impact.

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Para qué dispositivos saldrá My Hero Academia United Survival
Para qué dispositivos saldrá My Hero Academia United Survival

En nuestra reseña de My Hero Academia: All’s Justice dijimos que este es sin lugar a dudas el mejor juego que adapta la obra de Horikoshi. Ya que, su sistema de combate cuenta con una gran evolución en comparación con entregas anteriores. Sin embargo, aunque presenta fallos y algunas de las misiones en los nuevos modos son repetitivas, compensa estas debilidades con una adaptación aceptable de los dones. Además de un muy bien ejecutado sistema de cambio activo de compañeros. Si desean conocer nuestra opinión completa, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

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Fuente: cuenta oficial de My Hero Academia United Survival

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