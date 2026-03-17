My Hero Ultra Impact: Bandai Namco le ha puesto fecha al cierre del juego

Bandai Namco Entertainment ha confirmado oficialmente que el videojuego para dispositivos móviles, My Hero Ultra Impact cesará sus operaciones el próximo 18 de mayo de 2026. La decisión pone fin a un ciclo de aproximadamente seis años de servicio para este título de estrategia basado en el manga de Kōhei Horikoshi.

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¿Qué se puede hacer antes de que los servidores de My Hero Ultra Impact cierren de manera definitiva?

Tras el anuncio, la desarrolladora ha implementado cambios inmediatos en el sistema de monetización del juego. Ya que, desde el 17 de marzo de 2026, los jugadores de My Hero Ultra Impact ya no podrán adquirir la moneda premium llamada «Hero Gems». No obstante, los jugadores que posean un saldo de gemas adquirido antes de esta fecha límite podrán utilizarlas con normalidad dentro de la aplicación hasta el apagado definitivo de los servidores de My Hero Ultra Impact el 17 de mayo. Hasta el momento, Bandai Namco no ha especificado si existirá una versión offline o un archivo digital que permita acceder al contenido comprado a lo largo de los años de servicio una vez concluido el servicio.

Para concluir el periodo de servicio, se ha habilitado una «Campaña Final» que incluye los siguientes beneficios para la comunidad activa:

Reclutamientos gratuitos: Un pull de 10 unidades diario sin costo hasta el cierre.

Un pull de 10 unidades diario sin costo hasta el cierre. Acceso a narrativa: Desbloqueo de las historias de eventos pasados para su consulta.

Desbloqueo de las historias de eventos pasados para su consulta. Contenido residual: El calendario oficial de actualizaciones se mantiene vigente hasta el 31 de marzo de 2026, con nuevos banners y eventos programados.

Lanzado originalmente en 2020, My Hero Ultra Impact se posicionó como un RPG de combate por turnos 3 Vs. 3, donde el sistema de juego permitía a los usuarios coleccionar personajes de la obra de Kohei Horikoshi. Adicionalmente, se pueden ejecutar diferentes movimientos con las habilidades (Quirks) de cada uno de los personajes en enfrentamientos donde prima la estrategia y la gestión de recursos.

Vía: Siliconera