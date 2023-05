My Hero Ultra Rumble: conoce cuándo estará disponible la beta abierta

Bandai Namco ha revelado, con un nuevo tráiler, las fechas en las que estará disponible la beta abierta de My Hero Ultra Rumble. Este es un juego ‘battle royale’ gratuito, basado en el ‘manga’ My Hero Academia, donde deberemos emparejarnos en equipos de hasta tres personajes.

¿Cuándo inicia la beta abierta de My Hero Ultra Rumble?

La beta abierta de My Hero Ultra Rumble estará disponible desde el jueves 25 de mayo a las 9:00 pm hora de Colombia y se extenderá hasta el viernes 2 de junio a la 1:00 AM. Las plataformas, en las que estará disponible la beta abierta de My Hero Ultra Rumble son PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam.

¿Cómo será la jugabilidad de My Hero Ultra Rumble?

Como es típico del género ‘Battle Royale’, las partidas se ambientarán en un amplio mapa —que estará basado en la Unidad de Simulación de Eventos Jamás Esperados, locación en la que se desarrolló el arco del Enfrentamiento en la U.S.J.— cuyo tamaño se encojerá a medida avance el reloj. Ocho equipos de 3 jugadores —por el momento se desconoce si habrá un modo con dúos o en solitario— deberán eliminar a sus oponentes para coronar como ganadores. Para ello, tendrán que explorar el mapa y hallar mejoras para sus respectivos dones. Los jugadores también podrán cargar con objetos que subirán de nivel las habilidades de sus compañeros.

¿Qué personajes podrán controlarse en la beta abierta de My Hero Ultra Rumble?

La beta abierta de My Hero Ultra Rumble contará con los 12 personajes que estuvieron presentes en el periodo de prueba cerrado y tres nuevas adiciones.

Personajes nuevos:

Tenya Iida

Kaminari Denki

Itsuka Kendo

Personajes de la beta cerrada de My Hero Ultra Rumble

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

Shoto Todoroki

Ochako Uraraka

Tsuyu Asui

Mount Lady

Cementoss

All Might

Tomura Shigaraki

Dabi

Mr. Compress

Himiko Toga

Pueden leer nuestras impresiones de My Hero Ultra Rumble en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Bandai Namco en YouTube