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My Hero Ultra Rumble tendrá una versión para dispositivos móviles y estás son las diferencias con el juego para consolas

El juego gratuito My Hero Ultra Rumble, el cual fue lanzado en el 2023 se prepara para tener una versión independiente para iOS y Android.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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El juego de pelea basado en la franquicia My Hero Academia, titulado My Hero Ultra Rumble, llegará a más dispositivos. Esto se ha confirmado con el anuncio oficial de una versión para dispositivos móviles con sistemas iOS y Android revelada a través de una publicación en la revista de manga Jump. A pesar de llegar a dispositivos móviles, My Hero Ultra Rumble mantendrá la cantidad de participantes por sesión respecto a las versiones originales, permitiendo partidas de hasta 24 jugadores. Sin embargo, la principal diferencia radica en que los usuarios de iOS y Android no dispondrán de función de juego cruzado (cross-play) con los jugadores de PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One o PC.

Esta separación entre plataformas se debe a los ajustes de equilibrio aplicados a la jugabilidad de la versión para móviles. Ya que, entre las modificaciones confirmadas se encuentra la reducción en la duración de las batallas, además de contar con cambios en la interfaz y el nombre oficial del juego será My Hero Ultra Rumble Mobile. Es así que a pesar de estar basado en el juego del 2023 esta versión será independiente.

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¿Qué más sabemos sobre la versión para dispositivos móviles de My Hero Ultra Rumble Mobile?

El título original ha mantenido un ritmo de actualización constante mediante el lanzamiento de nuevas temporadas y personajes jugables cada dos meses. Para septiembre de 2026, fecha en la que cumplió su tercer aniversario, My Hero Ultra Rumble ya contaba con su temporada número 19 en consolas y PC, plataformas que incorporaron la función de juego cruzado a partir de su décima actualización de temporada en marzo de 2025. Actualmente, mientras la versión para consolas y PC se encuentra de manera gratuita en consolas y PC, la variante para dispositivos móviles iOS y Android se prepara para su lanzamiento.

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Fuente: Ryokutya

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