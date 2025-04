Este es Mycopunk, el ‘extraction shooter’ que publicará Devolver Digital

La fiebre de los juegos de «disparos y extracción» no se le pegó solo a los grandes estudios AAA —con Bungie y su Marathon como principal ejemplo de ello— sino también a estudios más pequeños e independientes. Pïgeons at Play y la famosa distribuidora de juegos indies Devolver Digital acaban de anunciar un nuevo juego llamado Mycopunk que pretende competir en el cada vez más saturado mercado de los ‘extraction shooters’.

En este título multijugador formamos un equipo de cuatro robots contratados por la megacorporación global SAXON para desentrañar los misterios de un peligroso planeta invadido por criaturas fúngicas. Pueden ver el tráiler a continuación.

El estilo de juego, la perspectiva en primera persona, los gráficos estilizados en ‘cel-shading’ y la narrativa satírica nos recordaron mucho a Borderlands, pero la estructura será diferente. Como ya dijimos, este será un ‘extraction shooter’ en el que jugamos misiones independientes en las que tenemos que recuperar la mayor cantidad de recursos posibles antes de escapar. A medida que cumplamos misiones podremos mejorar nuestros personajes y parece que habrán objetos cosméticos como colores y gestos.

Si les llama la atención, deben saber que Mycopunk aún no tiene una fecha de lanzamiento definida, pero está programado para salir este año en el programa de Acceso anticipado (‘early access’) de Steam y no ha sido anunciado para consolas. Si quieren probarlo, ya mismo pueden descargar una demo.

De momento, no sabemos sí será un juego gratis o no. Tampoco sabemos si tendrá elementos de juego como servicio. Este tema nos preocupa mucho porque este mercado ha sido muy difícil últimamente y hemos visto fracasar juegos a las pocas semanas de haber sido lanzados. Esperamos que este no sea el caso para este título.