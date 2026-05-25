Videojuegos

Namco Legendary Mountains es un juego de ‘puzzles’ con vóxeles de las series clásicas de la compañía, para PC, Switch y Switch 2

Montañas de vóxeles.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El desarrollador y distribuidor BeXide anunció Namco Legendary Mountains para PC (Steam), Nintendo Switch y Switch 2. Su lanzamiento está previsto para mediados del año, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. Namco Legendary Mountains es similar a títulos como 2048 y Suika Game, donde se combinan iconos para crear otros más grandes. Sin embargo, la diferencia radica en que se desarrolla en un espacio 3D y utiliza elementos inspirados en la rica historia retro y personajes de Namco.

Lanza, apila y fusiona los vóxeles. Solo tienes que lanzar las cápsulas de vóxeles al tablero, cuando dos vóxeles del mismo tipo chocan, se transforman en uno más grande. Mantenlos en el campo de juego, pero no dejes que se caigan. Sumérgete en títulos clásicos de Namco con escenarios y sonidos exclusivos. Además de un escenario principal que combina elementos de varios títulos, podrás disfrutar de escenarios exclusivos de juegos como Pac-Man, Dig Dug, Xevious, Mappy y The Tower of Druaga. Más allá de los gráficos, la música icónica llevará tu experiencia de juego al siguiente nivel.

- Publicidad -

Colecciona más de 100 vóxeles únicos, crea tu equipo favorito y disfruta de una experiencia totalmente personalizada. También crea tu propia galería, organízala libremente para recrear tus recuerdos favoritos o el universo ‘crossover’ definitivo. Compite en las clasificaciones ‘online’ contra jugadores de todo el mundo para alcanzar el primer puesto.

👾

Retro Namco

Tekken 8: Yujiro Hanma, el ogro, es el último personaje de la tercera temporada
Tekken 8: Yujiro Hanma, el ogro, es el…
Captain Tsubasa 2: World Fighters, el nuevo juego ya tiene fecha de lanzamiento y presencia de las selecciones de México, Uruguay y Argentina
Captain Tsubasa 2: World Fighters, el nuevo juego…
My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco ha revelado cuándo llega Nana Shimura al juego
My Hero Academia: All’s Justice, Bandai…
Tekken 8: Bandai Namco anuncia cuándo podemos jugar con Kunimitsu
Tekken 8: Bandai Namco anuncia cuándo…
EVO Japan 2026: todos los resultados de los Top 8 de los torneos
EVO Japan 2026: todos los resultados…

Más de:
Namco Legendary Mountains Namco Legendary Mountains
2XKO: Riot Games confirma cuándo estará disponible Senna en el juego
Resident Evil celebra sus 30 años con una colaboración inesperada con una banda de ‘metal’
Fecha, hora y cómo unirse al evento de final de temporada de Fortnite: Ruptura
Sandrone será un personaje jugable en la versión 7.0 de Genshin Impact, esto es lo que sabemos sobre sus habilidades
Tekken 8: Yujiro Hanma, el ogro, es el último personaje de la tercera temporada
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior 2XKO: Riot Games confirma cuándo estará disponible Senna en el juego
No hay comentarios

Lo último

Saint Seiya Tenkai-Hen: spoilers del capítulo o fase 3 confirman el regreso del cosmo de Seiya de Pegaso
Anime y Manga
Unreal Engine 6 ha sido anunciado y Rocket League será el primer juego que lo usará
Videojuegos
Roblox Volleyball Legends Intro
Roblox códigos de Volleyball Legends (junio 2026)
Videojuegos
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (Basketball Zero) junio 2026
Videojuegos