Namco Legendary Mountains es un juego de ‘puzzles’ con vóxeles de las series clásicas de la compañía, para PC, Switch y Switch 2

El desarrollador y distribuidor BeXide anunció Namco Legendary Mountains para PC (Steam), Nintendo Switch y Switch 2. Su lanzamiento está previsto para mediados del año, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta. Namco Legendary Mountains es similar a títulos como 2048 y Suika Game, donde se combinan iconos para crear otros más grandes. Sin embargo, la diferencia radica en que se desarrolla en un espacio 3D y utiliza elementos inspirados en la rica historia retro y personajes de Namco.

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Lanza, apila y fusiona los vóxeles. Solo tienes que lanzar las cápsulas de vóxeles al tablero, cuando dos vóxeles del mismo tipo chocan, se transforman en uno más grande. Mantenlos en el campo de juego, pero no dejes que se caigan. Sumérgete en títulos clásicos de Namco con escenarios y sonidos exclusivos. Además de un escenario principal que combina elementos de varios títulos, podrás disfrutar de escenarios exclusivos de juegos como Pac-Man, Dig Dug, Xevious, Mappy y The Tower of Druaga. Más allá de los gráficos, la música icónica llevará tu experiencia de juego al siguiente nivel.

Colecciona más de 100 vóxeles únicos, crea tu equipo favorito y disfruta de una experiencia totalmente personalizada. También crea tu propia galería, organízala libremente para recrear tus recuerdos favoritos o el universo ‘crossover’ definitivo. Compite en las clasificaciones ‘online’ contra jugadores de todo el mundo para alcanzar el primer puesto.