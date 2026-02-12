Videojuegos

Nangong Yu de los Ángeles de la Delusión llega a Zenless Zone Zero en la versión 2.7, fecha y nuevos detalles

"Insufla vida a tu más dulce delusión".

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Sunna y Aria ya están en el juego, pero todavía falta el tercer miembro del equipo para tener la banda completa. Hoyoverse ya confirmó lo que todos sabíamos y es que Nangong Yu de los Ángeles de la Delusión se unirá a Zenless Zone Zero en uno de los banners de la versión 2.7, así que vamos a conocer su fecha de lanzamiento y los primeros detalles oficiales sobre esta Agente.

Nangong Yu es la líder no oficial de la agrupación de idols Ángeles de la Delusión (al ser quien dirige a las demás y les pone sus tareas) y la coreógrafa del grupo.

- Publicidad -
  • Atributo: Etéreo
  • Especialidad: Aturdidor.
  • Rango: S

Junto a la presentación de este nuevo personaje también publicaron oficialmente el video del concierto de los Ángeles de la Delusión que vimos en la pasada versión en el juego.

Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión 2.7 de Zenless Zone Zero con Nangong Yu

La fecha del nuevo parche de actualización —si no cambian los planes de Hoyoverse— debería ser el  martes 24 de marzo de 2026, pero algunos parches suelen adelantarse al viernes y en ese caso llegaría el viernes 20 de marzo de 2026. Ninguna de estas dos fechas ha sido confirmada oficialmente al momento de hacer esta nota.

Tendremos que esperar más información por parte de Hoyoverse para estar completamente seguros.

Más juegos del "Hoyoverso"

Una de las skins de Honkai Star Rail en Fortnite se podrá conseguir «gratis» – Fecha y más detalles de la colaboración
 Una de las skins de Honkai Star Rail…
Genshin Impact: Dónde están todos los árboles de la fortuna de Liyue – evento Rito de la Linterna 2026
 Genshin Impact: Dónde están todos los árboles de…
Fortnite recibirá personajes de Honkai Star Rail, parece que serán estos dos
 Fortnite recibirá personajes de Honkai Star Rail, parece…
Fecha, banners, códigos, trajes y todo sobre la versión 2.6 de Zenless Zone Zero con los Ángeles de la Delusión
 Fecha, banners, códigos, trajes y todo sobre la…
Varka (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
 Varka (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo,…
Varka se unirá a Genshin Impact en la versión Luna V, fecha y nuevos detalles
 Varka se unirá a Genshin Impact en la…
Más de:
Zenless Zone Zero Zenless Zone Zero
La mecánica principal de Pokémon Pokopia se extiende hasta el desarrollo de Ruby / Sapphire para Game Boy Advance
Highguard habría perdido a gran parte de su equipo semanas después de su lanzamiento
Jurassic Park Classic Games Collection será desenlistado y se extinguirá de tiendas digitales
Diablo celebra su 30.º aniversario con la llegada del Conjurador y grandes novedades para la saga
Guía de Romeo Is a Dead Man con las 99 respuestas correctas para casarse con WorstPink
Compartir este contenido
Artículo anterior La mecánica principal de Pokémon Pokopia se extiende hasta el desarrollo de Ruby / Sapphire para Game Boy Advance
No hay comentarios

Lo último

Guía Crisol: Theater of Idols – Todos los objetos del Capítulo 1 – Distrito de la Sirena: Páginas, Reliquias, Cuervos, Broches y Vinilos
Videojuegos
Starship Troopers: Ultimate Bug War! presenta su último tráiler y fecha de salida
Videojuegos
Solución al acertijo del coctel ‘Tres sirenas’ en El Cuerno Albino de Crisol: Theater of Idols
Videojuegos
Pokémon Fire Red / Leaf Green como ventas individuales en la eShop de Switch suenan fuertemente entre recientes reportes
Videojuegos