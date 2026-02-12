Nangong Yu de los Ángeles de la Delusión llega a Zenless Zone Zero en la versión 2.7, fecha y nuevos detalles

Sunna y Aria ya están en el juego, pero todavía falta el tercer miembro del equipo para tener la banda completa. Hoyoverse ya confirmó lo que todos sabíamos y es que Nangong Yu de los Ángeles de la Delusión se unirá a Zenless Zone Zero en uno de los banners de la versión 2.7, así que vamos a conocer su fecha de lanzamiento y los primeros detalles oficiales sobre esta Agente.

Nangong Yu es la líder no oficial de la agrupación de idols Ángeles de la Delusión (al ser quien dirige a las demás y les pone sus tareas) y la coreógrafa del grupo.

Atributo : Etéreo

: Etéreo Especialidad : Aturdidor.

: Aturdidor. Rango: S

Junto a la presentación de este nuevo personaje también publicaron oficialmente el video del concierto de los Ángeles de la Delusión que vimos en la pasada versión en el juego.

Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión 2.7 de Zenless Zone Zero con Nangong Yu

La fecha del nuevo parche de actualización —si no cambian los planes de Hoyoverse— debería ser el martes 24 de marzo de 2026, pero algunos parches suelen adelantarse al viernes y en ese caso llegaría el viernes 20 de marzo de 2026. Ninguna de estas dos fechas ha sido confirmada oficialmente al momento de hacer esta nota.

Tendremos que esperar más información por parte de Hoyoverse para estar completamente seguros.