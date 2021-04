Después de casi 3 años, ¿quién hubiera pensado que Naruto to Boruto: Shinobi Striker recibiría tanto apoyo por parte de sus jugadores y Bandai Namco Entertainment? El título competitivo-cooperativo desarrollado por Soleil no solo ha recibido 25 personajes DLC desde su debut, sino una gran variedad de novedades y mejoras a la calidad de vida de los jugadores. Sin embargo, parece que el ciclo de vida del último juego de Naruto todavía no ha terminado.

A través de un video, Niino y Ueno —productores en Bandai Namco Entertainment— han confirmado que Naruto to Boruto: Shinobi Striker tendrá una cuarta temporada. También aprovecharon para celebrar que más de 6 millones de jugadores han jugado el título de Naruto.

¿Cuándo comenzará la temporada 4 de Shinobi Striker?

Según Niino y Ueno, la temporada 4 de Naruto to Boruto: Shinobi Striker comenzará durante el segundo trimestre de 2021. Esto quiere decir que podría empezar en mayo o junio.

¿Qué añadirá la temporada 4 de Shinobi Striker?

Más allá de revelar que esta nueva temporada supondrá la llegada de nuevos jutsu, Ueno dio a conocer que la temporada 4 girará alrededor del tema “Regeneración”. Se desconoce qué otras novedades habrá, pero ambos productores pidieron a los jugadores estar muy atentos.

¿Qué contendrá el pase de temporada?

Con la reciente adición de Boruto (Karma), parece lógico que Kawaki será unos de los personajes que arribará en la cuarta temporada. Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial.

Al igual que el anterior pase de temporada, el próximo contendrá 5 personajes jugables y sus respectivos jutsu. Si bien Niino y Ueno no revelaron quiénes serán, sí dieron a conocer que están relacionados con el tema “Regeneración”. Esto inmediatamente lleva a pensar en personajes con esta habilidad o, en el sentido metafórico, que representan un nuevo comienzo. Lo anterior apunta a que el pase de temporada 4 estará compuesto primordialmente por personajes de Boruto, específicamente los hijos de los protagonistas de la serie original.

He aquí una lista de posible candidatos:

Kawaki (Boruto)

Metal Lee (Boruto)

Iwabee Yuino (Boruto)

Inojin Yamanaka (Boruto)

Chōchō Akimichi (Boruto)

Shikadai Nara (Boruto)

Kagura Karatachi (Boruto)

Mirai Sarutobi (Boruto)

Shinki (Boruto)

Yodo (Boruto)

Hidan (Naruto)

Kakuzu (Naruto)

Kaguya Ōtsutsuki (Naruto)

Toneri Ōtsutsuki (Naruto)

Kinshiki Ōtsutsuki (Boruto)

Momoshiki Ōtsutsuki (Boruto)

Urashiki Ōtsutsuki (Boruto)

Isshiki Ōtsutsuki (Boruto)

¿Qué es Naruto to Boruto: Shinobi Striker Lite?

Actualmente, todos los jugadores interesados en jugar Naruto to Boruto: Shinobi Striker pueden descargar una demo. Sin embargo, esta solo ofrece la posibilidad de participar en batallas JcJ (Jugador contra Jugador). Por fortuna, esta versión pronto recibirá novedades.

Con la llegada de la temporada 4, la demo se convertirá en Naruto to Boruto: Shinobi Striker Lite. Esta versión permitirá a los usuarios personalizar su avatar e incluso abrir pergaminos.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker ya está disponible para PS4, Xbox One y Steam.

Fuente: Bandai Namco Entertainment America