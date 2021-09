Naughty Dog habla sobre el multijugador de The Last of Us: Parte II y revela imagen de la serie

El 26 de septiembre de 2021, Naughty Dog celebró nuevamente el día de TLOU, antes conocido como el «día del contagio» y cuyo nombre fue cambiado por obvias razones. Aprovechando que el nombre del juego estaba siendo mencionado de nuevo en redes sociales, muchos fanáticos aprovecharon a preguntar: ¿dónde está el modo multijugador de The Last of Us: Parte II? También mostraron la primera imagen de la serie TLOU de HBO.

Originalmente, este juego iba a tener un modo multijugador de lanzamiento. Pero este mismo día, hace un par de años, el estudio anunció que este sería lanzado por separado en una fecha posterior. Ha pasado más de un año desde que el juego fue puesto a la venta y todavía no sabemos nada sobre esta modalidad.

En un comunicado para celebrar el día, Naughty Dog aprovechó para decir: «seguimos trabajando en el modo multijugador de The Last of Us: Parte II«. Comentan que están amando la forma que está tomando y que el equipo se está tomando todo el tiempo que necesitan para completar este ambicioso proyecto. Agregaron que están contratando aún más personal para trabajar en éste.

Otra gran revelación del día fue la primera imagen de la serie de The Last of Us en HBO. Esta muestra de espaldas a los protagonistas Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie.

No podemos negar que definitivamente tiene la misma «vibra» que el videojuego.

Ni la serie de HBO ni el modo multijugador tienen fechas determinadas de estreno y lanzamiento.

Fuente: Naughty Dog